(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo abriu negociações pela contratação do atacante Julián Fernández, do New York City. A informação inicial é de Uriel Iugt, e o UOL confirmou.
O UOL apurou que o executivo de futebol do clube, Rui Costa, já mantém tratativas tanto com o Grupo City quanto com o staff do jogador. A ideia inicial seria um empréstimo, como o clube vem tentando fazer com a maior parte dos potenciais reforços.
As conversas ainda estão caminhando. A palavra de fontes próximas à alta cúpula é que o clube ainda discute margens de negociação com os americanos.
Fernández é um pedido direto do técnico Hernán Crespo.
O São Paulo busca um novo ponta neste mercado, assim como um novo volante e um novo meia-atacante.
Até aqui, o clube se acertou com quatro reforços: o goleiro Carlos Coronel, o meio-campista Danielzinho, o lateral Lucas Ramón e o zagueiro Matheus Dória.