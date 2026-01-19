SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo sinalizou ao Corinthians que não deseja liberar Alisson de graça nesta janela de transferências.

A palavra no Tricolor é de aceitar a liberação do meio-campista, mas somente perante uma compensação em dinheiro. O São Paulo abriu portas para uma venda, mas a atual crise financeira corintiana dificulta uma operação em definitivo.

Marcelo Paz, executivo de futebol, e Renan Bloise, gerente de análise de mercado, ainda conversam internamente com Dorival Júnior para avaliar a abordagem no negócio. Concomitantemente, o clube do Parque São Jorge mantém interlocução com o Morumbis.

Como o UOL revelou, os rivais passaram a considerar nas últimas horas uma operação por empréstimo depois de uma proposta de troca ser recusada pelo São Paulo. O Corinthians enviou ao rival uma lista de jogadores negociáveis, que incluía os nomes do zagueiro Renato, do lateral Hugo, do volante Alex Santana e do atacante Héctor Hernández.

Alisson, enquanto isso, manifestou desejo de voltar a trabalhar com Dorival, sob quem teve o melhor momento da carreira, em 2023.

"DO CORINTHIANS, NÃO QUERO NINGUÉM"

Após o Majestoso deste domingo, Hernán Crespo afirmou que não trocaria Alisson por "ninguém" do Corinthians.

No São Paulo, tem de estar bem, tentar ajudar. Quando a cabeça não está dentro do São Paulo, a ideia é ajudar para sair. Se vem para o Corinthians não é um problema meu, é uma escolha dele. Do Corinthians, não preciso ninguém Hernán Crespo, após empate em 1 a 1 na Neo Química Arena

Dorival, por sua vez, negou veementemente ter colocado Martínez ou Carrillo à disposição nas negociações.

Muitos falaram que eu disponibilizei Carrillo e Martínez para uma possível troca. Eu não disponibilizei nenhum atleta. Precisamos de mais gente. Gosto, sim, do Alisson, foi importante quando trabalhei com ele no São Paulo. Estou precisando que reforcem, não que percamos. Tenho respeito por atletas e não gosto de ver jogadores envolvidos em algo mentiroso.Dorival Júnior, depois do clássico