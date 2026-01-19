SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A negociação do Corinthians pela contratação do volante Vini Souza, do Wolfsburg (ALE), é considerada difícil de ser concretizada nos bastidores do clube.

O UOL apurou que o estafe do jogador avalia que o clube alemão não facilitará um acordo nos moldes pretendidos pelo Timão. A diretoria corintiana, por sua vez, tem descartado negócios que envolvam altos valores.

O Corinthians monitora o atleta e já consultou seus representantes sobre a possibilidade de um empréstimo até o fim da temporada. A informação sobre os contatos foi publicada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

Pessoas ligadas a Vini Souza entendem que o Wolfsburg dificilmente liberará o volante, já que investiu 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões, na cotação da época) em sua contratação, em julho do ano passado. Assim, embora não se oponha à ideia de defender o Timão, o jogador vê com cautela o avanço das tratativas.

Até o momento, o Corinthians ainda não abriu negociação formal com o clube alemão. As conversas seguem restritas ao estafe do atleta e não apresentam evolução significativa.

EX-FLAMENGO

Revelado pelo Flamengo, Vini Souza foi negociado em 2020 com o Lommel, da Bélgica. Em seguida, acumulou empréstimos para Mechelen, também da Bélgica, e Espanyol, da Espanha.

Em 2023, o volante foi vendido por 12,5 milhões de euros (R$ 67,4 milhões, à época) ao Sheffield United, da Inglaterra, clube pelo qual atuava antes de ser negociado com o Wolfsburg.