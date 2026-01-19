SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio informou nesta segunda-feira (19) a morte de Volmar Santos, torcedor histórico do clube e criador da Coligay, apontada como a primeira torcida organizada gay do Brasil.

Volmar Santos ficou marcado na história do futebol brasileiro ao fundar a Coligay nos anos 1970, em Porto Alegre. A iniciativa surgiu em um contexto de forte preconceito e ajudou a dar visibilidade à presença LGBTQIA+ nas arquibancadas.

Para o Grêmio, a trajetória de Volmar representou coragem, pioneirismo e enfrentamento à discriminação no esporte. No comunicado, o clube destacou o torcedor como símbolo de resistência e de amor incondicional ao time.

O clube afirmou que o legado de Volmar Santos seguirá vivo entre os tricolores e na memória do futebol. A nota também reforçou o compromisso do Grêmio com a diversidade e o lema de ser o "Clube de Todos".

COLIGAY NASCEU DURANTE A DITADURA

A Coligay foi fundada em 1977, por iniciativa de Volmar Santos. Ele era gerente de uma famosa boate gay em Porto Alegre, a Coliseu, e decidiu, com outros torcedores apaixonados, expressar seu amor pelo time assumindo a homoafetividade ao mesmo tempo. A torcida terminou seis anos depois, quando Volmar voltou para sua cidade natal, Passo Fundo.

A torcida ganhou fama de "pé-quente". A fama foi tão grande que atravessou as fronteiras do Rio Grande do Sul. A Coligay foi convidada pelo presidente do Corinthians na época, Vicente Matheus, para assistir no Morumbi à final do Campeonato Paulista de 1977. E o convite deu certo: com um gol de Basílio o time venceu o campeonato e encerrou um jejum de 23 anos sem títulos.

Mas o começo da torcida gay gremista não foi fácil. "No primeiro jogo em que fomos ao Olímpico, a surpresa e o desespero dos torcedores foi geral, tanto que queriam brigar e surrar os componentes da torcida por não aceitarem aqueles gays cantando, rebolando", disse Volmar Santos no livro "Coligay, tricolor e de todas as cores", de 2013.

No entanto, a torcida ganhou espaço com o tempo. A dedicação ao Grêmio desta nova turma de torcedores organizados foi tornando comum aquilo que antes parecia anormal, e a Coligay conquistou seu espaço nas arquibancadas do Olímpico, assim como a simpatia dos que amavam o Grêmio tanto quanto eles.

* Com informações de reportagens publicadas em 05/12/2013 e 22/05/2014.