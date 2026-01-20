SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista João Fonseca, 19, foi derrotado no início desta terça-feira (19) em sua estreia no Australian Open, o primeiro Gland Slam do ano. O competidor foi batido pelo americano Eliot Spizzirri em 3 sets a 1.

A partida que levou o atleta brasileiro à derrota aconteceu na 1573 Arena, em Melbourne. O competidor americano saiu na frente, vencendo a primeira parcial por 6 a 4. Na segunda, Fonseca conseguiu tirar a melhor, com 6 a 2. Mas nos dois últimos sets, o jogo foi decidido por Spizzirri, que fez 6/1 e 6/2.

A partida era o início oficial da temporada de 2026 de Fonseca, que já estava sob a sombra de desconfianças por conta de um incômodo problema crônico na região lombar.

O brasileiro tinha o desafio de superar o período de inatividade justamente no Australian Open, torneio que o catapultou ao cenário internacional no ano passado. Ele estreou derrotando o russo Andrei Rublev, número 9 do mundo na ocasião.

A lesão que colocou em risco até mesmo a participação de Fonseca no Grand Slam levou o jogador a desistir dos ATPs 250 de Brisbane e de Adelaide, também em solo australiano, além de ter provocado ausência da lista de convocados para o duelo do Brasil contra o Canadá, pela Copa Davis.

O problema chamado por especialistas de "coluna retificada" não é novo para o atleta, detectado ainda quando ele era juvenil. Em entrevista recente, o tenista deu declarações que preocuparam torcedores, afirmando ter nascido com "algo nas costas" e que "às vezes a região fica mais rígida".

"Todo jogador de alto rendimento tem lesões e leva o corpo ao limite o ano inteiro. No caso do João, o que me preocupa é o fato de estrear em uma melhor de cinco sets, o corpo sempre fica muito dolorido. O lado bom é que o padrão de jogo dele precisa de menos ritmo do que outros tenistas, dos que são de consistência, porque tem potência, tem saque e consegue definir mais rapidamente os pontos", afirmou Ricardo Accioly, o Pardal, ex-técnico de Fernando Meligeni e Marcelo Ríos.

Pardal ainda apontou o fato de jogadores de alto rendimento possuírem maior resiliência para suportar dor, relembrando o último título conquistado por Pete Sampras em Wimbledon, em 2000.

"O fisioterapeuta de Sampras, meu amigo pessoal, conta que ele estourou a panturrilha logo na segunda rodada. Mesmo assim, seguiu. Fazia os jogos e ficava off durante todo o tempo. Foi campeão sem sequer fazer treinos leves", recordou Accioly.