SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Coordenador da base do Palmeiras, João Paulo Sampaio criticou o time após a eliminação para o Ibrachina nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

"Agradecer à torcida e nossa entrega e luta na competição, pois futebol de verdade não jogamos p... nenhuma", disse JP Sampaio, nos Stories do Instagram.

"Chorar e sentir faz parte para a formação. Bom que sentimos, e amanhã já tem trabalho e mais trabalho, sem desculpinhas. Parabéns, Ibrachina, lindo o trabalho de vocês."

O QUE ACONTECEU

O Palmeiras foi eliminado nos pênaltis após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. O Alviverde saiu na frente com Pimenta, o Ibrachina virou para 2 a 1 e Fábio deixou tudo igual aos 37 minutos do segundo tempo.

O Alviverde teve o pênalti da classificação, mas Eduardo Conceição isolou e o Ibrachina levou a melhor nas alternadas. O placar na disputa de penalidades terminou 5 a 4.

É o terceiro campeão de Copinha que o Ibracinha elimina nesta edição. Além do Palmeiras, o clube do bairro da Mooca (SP) bateu Atlético-MG e Internacional.

O Ibrachina encara o São Paulo na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela semifinal da Copinha. Do outro lado da chave, Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (21), em mesmo horário.