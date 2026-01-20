RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Bournemouth ainda não desistiu da contratação de Rayan, mas a negociação já ganha ar de novela. Em autêntico "cabo de guerra", Vasco, estafe e ingleses ainda não chegaram a um acordo.

OS LIMITES DA NEGOCIAÇÃO

O Vasco nunca se opôs a vender Rayan, mas está firme na postura de não se desfazer da sua joia. Por isso, a diretoria quer valores entre R$ 218 e 248 milhões.

A vontade de Rayan é de vestir a camisa do Bournemouth. Apesar do carinho que nutre pelo Vasco, o sonho do jogador sempre foi atuar na Premier League, algo que tem pesado em sua decisão e da família.

O desejo era tanto, e foi colocado na mesa diretamente em reuniões, que o Vasco cogitou liberar Rayan em um primeiro momento. Porém, um novo desentendimento com o Bournemouth colocou o acerto em xeque.

Os ingleses sinalizaram com proposta nesses moldes, mas, depois, apresentaram valores inferiores. O UOL apurou que essa postura irritou os dirigentes do Vasco.

Outro fator que mantém o Vasco irredutível são os direitos econômicos do atleta. O clube carioca tem apenas 70%, e os valores podem cair mais 10% no fim da negociação.

Em meio aos problemas nos bastidores, Fernando Diniz insiste pela permanência. Pessoas ligadas ao dia a dia do Cruz-maltino relatam que o treinador fala com jogador e seu pai, Valkmar, todos os dias sobre o assunto.

Ele permanecer me agrada, claro. Agrada a todo o vascaíno. Ele é muito decisivo. Falei para todo mundo: Rayan tem potencial de ser uma estrela mundial. Se fosse pensar no Rayan como filho, acho que ele tem de ficar mais uma temporada. Seria ótimo para o Vasco e para o futebol brasileiroFernando Diniz

O clube inglês, por sua vez, sabe da dificuldade na negociação e deu um "ultimato" para o Vasco. Caso não feche acordo nesta semana, o Bournemouth vai se retirar das negociações.

Por mais que Rayan seja o sonho, os Cherries já tem até um Plano B. O UOL apurou que o equatoriano Kendry Páez, que pertence ao Chelsea e não se adaptou em empréstimo ao Strasbourg, está no radar.

Os próximos dias, portanto, serão decisivos para entender o futuro de Rayan. Se não vender agora, o Vasco vê possibilidade de transferência ainda maior na janela de julho, considerada mais movimentada para a Europa.