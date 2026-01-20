SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Angileri está insatisfeito com a falta de respostas do Corinthians na negociação pela renovação de contrato. O lateral prioriza a permanência no Timão, mas, até o momento, não houve consenso na parte financeira.

SEM AVANÇO NAS CONVERSAS

A reportagem apurou que as partes não dialogam há cerca de uma semana. O Corinthians não pretende apresentar uma nova oferta neste momento, e a decisão sobre o futuro está nas mãos do jogador.

Apesar disso, o clube mantém interesse na continuidade do argentino, mas desde que ele se enquadre nos padrões salariais do elenco. Mesmo tendo terminado a última temporada entre os reservas, a avaliação interna é de que Angileri é útil para a composição do grupo.

Do outro lado, o lateral entende que já fez uma redução significativa de vencimentos ao deixar o futebol espanhol para atuar no Brasil, no ano passado. A proposta de renovação apresentada pelo Corinthians ficou abaixo do que ele esperava.

O UOL apurou que a quantia oferecida no início deste ano, já com Marcelo Paz à frente das tratativas, foi inferior ao valor sinalizado por Fabinho Soldado no ano passado, quando a negociação também estava travada. A situação frustrou Angileri, que avalia que o Timão não demonstrou desejo suficiente em mantê-lo no elenco.

INTER NO RADAR

Enquanto aguarda um posicionamento do Corinthians, o jogador desperta o interesse de outros clubes. O principal deles é o Internacional, que monitora a situação do atleta.

A reportagem apurou, inclusive, que amigos de Angileri que atuam no clube gaúcho já entraram em contato com o lateral para convencê-lo a vestir a camisa do Colorado.

O Inter busca a contratação de um lateral-esquerdo para ser a sombra de Bernabei. O argentino ainda é considerado titular absoluto, mas, após 2025 ruim, é visto como "intocável demais".