RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com o presidente Luiz Eduardo Baptista de volta após férias com a família, a tendência é que o Flamengo destrave alguns assuntos ligados ao mercado da bola, como a negociação por Lucas Paquetá e saídas de atletas com propostas, casos de Michael, Allan e Iago.

FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA POR PAQUETÁ

Bap retornou ao Rio de Janeiro na última sexta-feira (16). Embora tenha tirado alguns dias de descanso, ele se manteve em contato com o diretor de futebol José Boto.

Com o presidente na ativa, a tendência é o Flamengo apresentar formalmente ao West Ham a proposta por Lucas Paquetá. Na semana passada, os representantes do meia tiveram conversas com os ingleses e passaram quanto os Hammers querem para uma possível venda.

Inicialmente, o West Ham quer algo entre 40 (R$ 249,7 milhões) a 45 milhões de euros (R$ 281 milhões), mas com a condição de que Paquetá seja liberado somente após o término da Premier League, que ocorre no fim de maio.

O Flamengo não se animou com esse modelo de negócio. Apesar de estar disposto a pagar o que os ingleses querem, deseja uma liberação imediata do meia, algo que deve gerar algumas rodadas de conversas.

Paquetá já manifestou à diretoria e ao técnico do West Ham a vontade de retornar ao Flamengo, clube que o revelou.

SAÍDAS DE JOGADORES

Paralelamente, Bap precisa definir e precificar a saída de jogadores que têm propostas do mercado, casos do atacante Michael, do volante Allan e do zagueiro Iago.

Michael tem proposta do Santos, mas os clubes ainda debatem se o negócio vai ocorrer por empréstimo ou venda. Ainda falta também o Peixe chegar a um acordo salarial com o jogador, que tem vencimentos altos no Rubro-Negro.

Já o volante Allan interessa a Corinthians e São Paulo. O Tricolor negocia há mais tempo, mas o caos político vivido pelo clube, com direito a processo de impeachment do presidente Julio Casares, travaram as conversas.

O zagueiro Iago, por sua vez, estourou a idade de sub-20 e não deve ter muitas oportunidades no elenco profissional, o que fez seu estafe e a diretoria chegarem a um consenso de que a melhor opção é a venda. Ele tem proposta do Orlando City, dos Estados Unidos, e interesse de clubes da Inglaterra, Itália e Oriente Médio. O Bahia também se mostrou interessado no jovem, mas ainda não formalizou uma proposta.