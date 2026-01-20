(UOL/FOLHAPRESS) - Presidente interino do São Paulo, Harry Massis Júnior não promoverá, neste início de gestão, nenhuma reforma administrativa radical no clube.

BANCADOS

A reportagem apurou que Massis realizou, no final de semana, no CT da Barra Funda, uma reunião com diretores, incluindo Rui Costa, executivo de futebol, e Márcio Carlomagno, superintendente geral do clube, e afirmou que não realizaria nenhuma troca neste primeiro momento.

A palavra é de aguardar os primeiros dias de governo para avançar com qualquer possibilidade de troca nos departamentos.

Nos bastidores, Massis tem defendido 'calma' nestes primeiros dias. O mandatário tem reuniões constantes com diretores, após admitir estar "muito afastado" dos bastidores do clube logo após seu discurso de posse, na noite de sexta.

ALIADOS PRESSIONAM

O UOL apurou que conselheiros de oposição a Casares enviaram uma lista a Massis pedindo a demissão de vários diretores e gerentes remunerados.

Dentre os alvos dos oposicionistas estavam: Marcio Carlomagno (superintendente geral), Sérgio Pimenta (diretor financeiro), José Eduardo Martins (diretor de comunicação), Érica Duarte (gerente do jurídico), Erika Podadeira (diretora executiva administrativa), Eduardo Rebouças (diretor de infraestrutura), Antonio Donizete Gonçalves (diretor social) e Eduardo Toni (diretor de marketing). Executivo de futebol, Rui Costa foi poupado neste primeiro momento.

A avaliação é que que Massis deveria realizar 'uma limpa' nos departamentos do clube, como uma forma de se descolar da gestão de Casares, afastado do clube. A ideia, no entanto, está afastada por enquanto. Massis terá encontros com conselheiros durante esta semana para ouvir quais são as prioridades de diferentes grupos políticos.

'FATOR CASARES'

O afastamento de Julio Casares ainda não se concluiu oficialmente. Embora tenha sido afastado pelo Conselho Deliberativo com 188 votos favoráveis, Casares só será destituído de forma definitiva após a realização da Assembleia Geral dos sócios, última etapa prevista no estatuto do clube e que acontecerá em até 30 dias.

Até lá, o cenário segue indefinido. Inicialmente, Casares sinalizou a aliados que poderia renunciar antes da votação dos associados, o que encerraria o processo de forma antecipada.

Nos bastidores, o impasse afeta diretamente a governabilidade de Harry Massis Júnior, que assumiu interinamente a presidência após o afastamento de Casares. A indefinição sobre a continuidade do processo impede mudanças mais profundas na estrutura administrativa do clube.