(UOL/FOLHAPRESS) - Três break points no primeiro game. Foi o único momento em que Jannik Sinner sofreu algum tipo de ameaça nesta terça-feira, na primeira rodada do Australian Open. O atual número 2 do mundo dominava o duelo com o francês Hugo Gaston (25 anos, #93 do ranking) e liderava por 6/2 e 6/1 quando viu o oponente abandonar a partida às lágrimas. O encontro durou apenas 1h08min.

Atual bicampeão do Australian Open, Sinner agora soma 15 vitórias consecutivas no evento. Ele tenta se tornar apenas o quarto homem na história a levantar o troféu em três anos seguidos no torneio.

No geral, o atual número 2 do mundo tem 16 vitórias seguidas no circuito mundial. Ele encerrou a temporada 2025 conquistando os títulos do ATP 500 de Viena, do Masters 1000 de Paris e do ATP Finals.

Sinner agora espera fim do jogo entre o australiano James Duckworth (#88) e o croata Dino Prizmic (#127) para conhecer seu próximo adversário no torneio. Havia também a expectativa de uma terceira rodada contra João Fonseca, mas o brasileiro teve problemas físicos e foi eliminado nesta terça-feira diante do americano Eliot Spizzirri.