SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca admitiu que não chegou para o Australian Open 100% fisicamente. O brasileiro foi derrotado pelo norte-americano Eliot Spizzirri na primeira rodada do Grand Slam, que também marcou a estreia do carioca na temporada.

"Tentei o meu melhor hoje. Ruim que não tivesse 100%, mas isso me dá maturidade para continuar, entender meu corpo e meus limites. Hoje não foi o dia, mas ainda estou confiante, jogando bem e tendo bons treinos. Só preciso de ritmo", disse.

Foi bom ver como lidei com uma partida de cinco sets sem estar 100% fisicamente. Eu fui ficando cansado mais cedo. Precisava de ritmo, mas é bom ter essa experiência, ver os seus limites. Não me arrependo de nada.

O QUE ACONTECEU

Fonseca explicou que passou quase 15 dias treinando com alguma limitação: "Não estava jogando desde o começo de Brisbane, depois voltei aos poucos, e então parei novamente. Passei quase 15 dias sem bater meu 100%".

O carioca, porém, informou que as "costas estão 100%" e que"está saudável novamente". João Fonseca perdeu os dois primeiros torneios do ano por conta de um problema na região lombar.

O brasileiro agora se prepara para defender o título do ATP 250 de Buenos Aires, que ocorre entre os dias 9 e 16 de fevereiro e é disputado no saibro.