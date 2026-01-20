SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória na estreia do Australian Open teve um sabor especial para Marcelo Demoliner. Na chave de duplas, o brasileiro ao lado do holandês Jean-Julien Rojer? derrotou seu desafeto Alexander Bublik, que atuou com Alexander Shevchenko, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2).

Boa vitória na estreia do Australian Open. E essa teve um gostinho especial. Marcelo Demoliner, no Instagram

Demoliner e Bublik se tornaram desafetos no ano passado, após a disputa do US Open. Eles jogaram juntos e acabaram eliminados na primeira rodada do Grand Slam após derrota para Fernando Romboli (BRA) e John-Patrick Smith (AUS)

O brasileiro desabafou nas redes sociais e acusou o então parceiro de "falta de postura e comprometimento". Demoliner tem a carreira voltada para a disputa de duplas, enquanto Bublik joga majoritariamente no simples e já foi 10º do mundo.

A vida de duplista tem esse desafio enorme de encaixar uma parceria. Às vezes, pelo ranking, precisamos jogar com simplistas, e é uma faca de dois gumes. O resultado [no US Open] me doeu bastante. Não foi pela derrota em si, mas pela sensação de falta de postura, comprometimento dentro de quadra. Infelizmente, não foi do jeito que acredito e tento entregar sempre. Jogar com um simplista pode ser ótimo, mas, em outros momentos, duro. É a minha carreira em jogo, e faltou um pouquinho de empatia. Foi um dia para esquecer. Se eu soubesse disso, talvez nem tivesse entrado em quadra. Marcelo Demoliner

O cazaque é conhecido por declarações polêmicas e já afirmou que a disputa de duplas "não é tênis de verdade". Curiosamente, ele foi vice-campeão de Roland Garros em 2021, ao lado do compatriota Andrey Golubev.

No início da carreira, você joga duplas por dinheiro. Depois, quando não precisa mais arriscar seu corpo por 50 mil dólares para chegar à terceira ou quarta rodada de um Grand Slam, isso faz diferença. Duplas são divertidas, mas podem te entediar, porque, de certa forma, não é tênis de verdade. É para pessoas que não sabem praticar o esporte: elas começam como duplistas e vão para o padel ou pickleball. Alexander Bublik, à revista Clay

Quase cinco meses após a polêmica, Demoliner "se vingou" do cazaque e comemorou nas redes sociais. Ele compartilhou uma foto rindo nos Stories do Instagram e depois admitiu que o jogo teve "um gostinho especial".