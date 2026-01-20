SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A primeira fase da Liga dos Campeões está próxima de uma definição. A partir desta terça-feira, as equipes começam a se enfrentar em jogos da sétima e antepenúltima rodada.

Alguns clubes já estão classificados, outros eliminados, mas a maioria dos 36 envolvidos na fase de classificação seguem com pretensões. Por isso, a jornada ganha ares de decisão.

O UOL separou algumas situações importantes, a fim de entender o que está em jogo na 7ª rodada da Champions League.

CLASSIFICADOS E ELIMINADOS

No momento, apenas o Arsenal já está garantido no mata-mata, diretamente das oitavas. Com 18 pontos, o líder não pode mais ser alcançado por clubes que estão fora das respectivas zonas de classificação.

O Bayern de Munique também está confirmado no mata-mata, embora não esteja diretamente nas oitavas. Depois dos Bávaros, outras equipes estão na luta.

Nove clubes brigam por seis vagas nas oitavas de final. PSG, Manchester City, Atalanta, Inter de Milão, Real Madrid e Atlético de Madri estão dentro da zona de classificação, enquanto Liverpool, Borussia Dortmund e Tottenham correm por fora.

Entre as equipes que estão assegurando uma vaga nos playoffs estão: Chelsea, Barcelona, Juventus e Napoli. Todos têm possibilidade de ascenderem, mas, também, correm o risco de ficarem fora do mata-mata.

Benfica, Athletic Bilbao, Ajax e Villarreal estão fora da zona de classificação. Os dois últimos, inclusive, estão virtualmente eliminados da competição. O Kairat, clube do Cazaquistão, é o lanterna.

OS JOGOS

A sétima rodada reserva duelos interessantes. Inter de Milão e Arsenal se enfrentam no jogo de maior nível esperado da jornada, já que dois foram semifinalistas na edição anterior e aparecem entre os oito primeiros.

Tottenham e Borussia Dortmund terão confronto direto em Londres. Olympique de Marselha e Liverpool é outro duelo para se ficar de olho.

O UOL também disponibiliza a tabela completa da Champions League. Para acessá-la, clique no link.

Terça-feira ? 20 de janeiro de 2026

12h30 ? Kairat Almaty vs Club Brugge ? Almaty Central Stadium

14h45 ? Bodø/Glimt vs Manchester City ? Aspmyra Stadion

17h00 ? Copenhagen vs Napoli ? Parken Stadium

17h00 ? Inter de Milão vs Arsenal ? San Siro

17h00 ? Olympiacos vs Bayer Leverkusen ? Georgios Karaiskakis

17h00 ? Real Madrid vs Monaco ? Santiago Bernabéu

17h00 ? Sporting vs Paris Saint-Germain ? Estádio José Alvalade

17h00 ? Tottenham vs Borussia Dortmund ? Tottenham Hotspur Stadium

17h00 ? Villarreal vs Ajax ? Estadio de la Cerámica

Quarta-feira ? 21 de janeiro de 2026

14h45 ? Galatasaray vs Atlético de Madrid ? Nef Stadium

14h45 ? Qarabag vs Eintracht Frankfurt ? Tofiq Bahramov Stadium

17h00 ? Chelsea vs Pafos ? Stamford Bridge

17h00 ? Atalanta vs Athletic Bilbao ? Gewiss Stadium

17h00 ? Bayern de Munique vs Union Saint-Gilloise ? Allianz Arena

17h00 ? Juventus vs Benfica ? Allianz Stadium

17h00 ? Newcastle vs PSV Eindhoven ? St James' Park

17h00 ? Marseille vs Liverpool ? Stade Vélodrome

17h00 ? Slavia Praga vs Barcelona ? Sinobo Stadium

