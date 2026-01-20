(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo vai exercer a opção de compra do volante Djhordney, de 18 anos, um dos destaques da equipe na campanha da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Emprestado pelo Grêmio Novorizontino, o jogador será adquirido em definitivo pelo Tricolor Paulista pelo valor de R$1 milhão.

Talismã do time na fase mata-mata da Copinha, Djhordney marcou gols decisivos nas vitórias contra Portuguesa e Botafogo, sendo peça importante na classificação do São Paulo para a semifinal. O bom desempenho acelerou a decisão da diretoria são-paulina em garantir a permanência do atleta.

A opção de compra está fixada em R$ 1 milhão e por 70% dos direitos econômicos do jogador. O atual contrato de empréstimo é válido somente até o dia 1º de fevereiro de 2026, mas o Novorizontino já foi oficialmente notificado de que o São Paulo irá exercer a cláusula prevista em contrato.

Djhordney chegou no CFA de Cotia em 2025, após passagem pelas categorias de base do Palmeiras, e rapidamente se consolidou como um dos nomes de confiança do técnico Allan Barcellos. Atualmente, ele é titular da equipe Sub-20 e visto internamente como um atleta promissor para utilização futura na equipe profissional.