RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Michael tem conversas avançadas com o Santos, mas não abre mão de luvas que tem a receber do Flamengo para realizar a transferência ao clube paulista.

CERCA DE R$ 2 MILHÕES

O UOL apurou que as tratativas entre o Rubro-Negro e o Alvinegro estão próximas de um acordo, mas a pendência financeira com o jogador tem sido o entrave na negociação.

O Peixe está disposto a comprar Michael e tem chegado a um denominador comum sobre salários e tempo de contrato com o estafe do atleta. O atacante, porém, bate o pé com a diretoria rubro-negra de que só sai se receber o que alega que lhe é de direito.

Michael cobra cerca de R$ 2 milhões de luvas do contrato que assinou quando retornou ao Flamengo, em 2024, ainda sob a gestão de Rodolfo Landim.

O atacante perdeu espaço no Rubro-Negro e disputou 29 partidas em 2025, com dois gols e quatro assistências. Sendo que no segundo semestre ele entrou em campo em apenas cinco jogos.

Fora dos planos do técnico Filipe Luís, o Flamengo não tem oferecido dificuldades em negociar o jogador de 29 anos, mas precisa resolver a pendência com o atleta para finalizar a transação com o Santos. Seu vínculo com o Rubro-Negro é até dezembro de 2028.