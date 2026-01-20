SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O LA Open (Latin América Open) anunciou nesta terça-feira (20) que alguns grandes nomes do tênis, como Andre Agassi e Fernando Meligeni, farão jogos de exibição no fim de semana de abertura do torneio, que será disputado entre 19 e 29 de março, no Jockey Club, em São Paulo.

Andre Agassi, Andy Roddick, Juan Martín del Potro e Fernando Meligeni foram os quatro confirmados pela organização. Os jogos serão de duplas e ocorrerão nos dias 21 e 22 de março, na arena principal, com capacidade para 6 mil pessoas.

O LA Open é um torneio da categoria Challenger 100, terceiro nível de maior pontuação do circuito intermediário da modalidade. O complexo contará com uma quadra principal após de duas secundárias e outras duas de aquecimento, todas se saibro.

Em março, São Paulo passa a integrar o calendário do tênis profissional com a chegada do LA Open, um torneio que nasce para ocupar o espaço que a cidade sempre mereceu no cenário internacional do esporte. Guilherme Velloso, CEO do LA Open e um dos idealizadores do evento

A venda de ingressos ainda não foi aberta, mas deve ocorrer nos próximos dias, segundo a organização. A entradas estarão na plataforma Ticketmaster.