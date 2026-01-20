(UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de associados do São Paulo Futebol Clube protocolou um pedido formal para a retirada do nome de Julio Casares da praça de alimentação localizada na área social do clube. O espaço, atualmente denominado "Praça de Alimentação Júlio Casares", passou a ser alvo de contestação após o afastamento do dirigente da presidência.

Julio Casares sofreu impeachment no Conselho Deliberativo do São Paulo, em votação realizada no último dia 16, quando 188 conselheiros aprovaram sua destituição do cargo. Apesar disso, o processo ainda depende de ratificação em Assembleia Geral dos sócios, última etapa prevista no Estatuto Social para a confirmação definitiva da perda do mandato.

O pedido de mudança do nome da praça foi encaminhado à Ouvidoria Geral do clube por associados integrantes do grupo Nova Era Tricolor, que reúne cerca de 100 sócios. No documento, os signatários argumentam que não há mais "lastro moral" para a manutenção de uma homenagem a um dirigente que responde a um processo de impeachment e que está afastado da presidência.

A petição também critica o fato de a praça de alimentação ter recebido o nome de Casares ainda durante seu mandato. Segundo os associados, a homenagem foi "precoce" e contrariaria princípios como impessoalidade e liturgia do cargo, além de ter sido inaugurada pelo próprio então presidente em março de 2023.

TELEFONISTA HISTÓRICA NO CLUBE PODE GANHAR HOMENAGEM

Como alternativa, o grupo propõe que o espaço passe a se chamar "Praça de Alimentação Dona Angelina Guizi Correa", em referência à funcionária mais longeva da história do São Paulo. Dona Angelina trabalhou no clube desde 1970 na função de telefonista. Ela faleceu em setembro de 2025, aos 86 anos. Para os associados, ela "simboliza valores históricos do clube, como dedicação, discrição e trabalho ao longo de décadas".

No texto, os sócios defendem que a mudança representaria mais do que uma simples troca de nome, funcionando como um gesto simbólico de reconstrução institucional. "A substituição da placa será um exemplo concreto de humildade e um manifesto em prol dos valores que nos movem enquanto instituição", afirma o documento encaminhado à Ouvidoria.