(UOL/FOLHAPRESS) - Uma sequência incomum de ataques de tubarão voltou a colocar a Austrália em estado de alerta nos últimos dias. Em menos de 48 horas, ao menos quatro pessoas foram atacadas no estado de New South Wales, três delas enquanto surfavam, em diferentes pontos da costa.

O caso mais recente aconteceu na manhã de terça-feira (20), horário local, em Point Plomer Beach, no litoral norte do estado. Um surfista de 39 anos foi mordido enquanto estava na água e precisou ser encaminhado ao hospital. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos graves. A prancha apresentava marcas claras de dentes, indicando o ataque.

Segundo Steve Pearce, diretor executivo do Surf Life Saving NSW, a região já é conhecida por registrar atividade frequente de tubarões.

"A região é conhecida por registrar atividade de tubarões. Ele teve muita sorte por não ter sofrido ferimentos grave", disse Pearce à ABC.

OUTROS ATAQUES

O episódio se soma a outros três ataques registrados em um curto intervalo de tempo. O primeiro envolveu uma criança, mordida enquanto nadava no porto de Sydney.

Pouco depois, um garoto de 11 anos foi atacado durante uma sessão de surfe em Dee Why ?praia marcada por um episódio trágico recente, onde o surfista Mercury Psillakas morreu após um ataque de tubarão-branco, em setembro do ano passado.

Na sequência, um homem na casa dos 20 anos foi gravemente ferido enquanto surfava em North Steyne Beach. Ele permanece em estado crítico.

Um dos voluntários que ajudou no resgate relatou o desespero do momento, descrevendo a grande quantidade de sangue e a tentativa de manter a vítima consciente enquanto era levada para a areia.

Um amigo colocou ele em cima da prancha e começou a empurrá-lo em direção à areia. Havia sangue na prancha, e eu tentava puxá-los para ajudar. Ele estava em silêncio por causa da dor, mas seguia consciente. Eu só repetia para ele não olhar para a perna, e continuamos remando até chegar à praia

EVITAR O MAR

Diante da escalada de ocorrências, autoridades locais reforçaram os alertas de segurança e chegaram a recomendar que a população evite o mar. De acordo com Pearce, as condições ambientais atuais favorecem a presença de tubarões-touro, espécie conhecida por frequentar águas costeiras e de baixa visibilidade.

A qualidade da água está muito ruim, o que é um fator que atrai esse tipo de tubarão. Temos duas pessoas gravemente feridas no hospital. Neste momento, a recomendação é clara: as praias não são seguras Steve Pearce à ABC

A Austrália convive historicamente com a presença de tubarões, mas a concentração de ataques em um intervalo tão curto chama atenção e reacende o debate sobre segurança, monitoramento e protocolos em regiões altamente frequentadas por surfistas e banhistas.