SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo fez uma contraproposta ao Corinthians pelo empréstimo de Alisson.

NEGOCIAÇÕES EM CURSO

O Tricolor pede pouco mais de R$ 1,5 milhão pelo empréstimo do meio-campista. Como o UOL revelou, o clube sinalizou ao rival que não liberará o volante de graça.

A base da operação, ainda, seria um contrato de um ano, com uma opção de compra ao final do vínculo.

No Corinthians, a palavra segue a mesma: em crise financeira, o objetivo é reduzir ao máximo qualquer gasto financeiro.

A contratação é um pedido direto de Dorival Júnior, que comandou Alisson no melhor momento da carreira do volante, no Morumbis, em 2023.

O meio-campista já demonstrou internamente vontade em deixar o clube e aguarda uma resolução entre as partes.

"DO CORINTHIANS, NÃO QUERO NINGUÉM"

Em um primeiro momento, a intenção do Corinthians era promover uma troca. O UOL mostrou, e o clube enviou uma lista de possíveis moedas de troca ao São Paulo, mas que não se animou com as opções.

Após o Majestoso deste domingo, Hernán Crespo, técnico tricolor, afirmou que não trocaria Alisson por "ninguém" do Corinthians.

"No São Paulo, tem de estar bem, tentar ajudar. Quando a cabeça não está dentro do São Paulo, a ideia é ajudar para sair. Se vem para o Corinthians não é um problema meu, é uma escolha dele. Do Corinthians, não preciso ninguém", disse Crespo, após empate por 1 a 1 na Neo Química Arena.

Dorival Júnior, por sua vez, negou ter colocado Martínez ou Carrillo à disposição nas negociações. Ele também foi perguntado sobre na coletiva pós-clássico.

"Muitos falaram que eu disponibilizei Carrillo e Martínez para uma possível troca. Eu não disponibilizei nenhum atleta. Precisamos de mais gente. Gosto, sim, do Alisson, foi importante quando trabalhei com ele no São Paulo. Estou precisando que reforcem, não que percamos. Tenho respeito por atletas e não gosto de ver jogadores envolvidos em algo mentiroso", disse Dorival, depois do clássico.