O tenista brasileiro João Fonseca deu adeus precoce à chave principal do Aberto da Austrália, seu primeiro torneio na temporada 2026. Número 32 do mundo, o carioca de 19 anos foi eliminado na estreia no Grand Slam em Melbourne pelo norte-americano Eliot Spizzirri (89º no ranking) por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6, 6/1 e 6/2, após 2h41min de partida.

Devido a dores lombares, Fonseca adiou por duas vezes a estreia em 2026: desistiu de competir os ATPs 250 de Brisbane e de Adelaide, ambos torneios preparatórios para o Grand Slam australiano. Em outubro do ano passado, o carioca já antecipara o fim da temporada para tratar uma lombalgia (dor na região lombar).

Eu diria que precisava de mais tempo. Desde o início de Brisbane eu não estava jogando, depois voltei, mas de forma lenta. Em seguida parei de novo. Fiquei quase 15 dias sem treinar a 100%, sem intensidade máxima, avaliou Fonseca, número 1 do Brasil, logo após o revés em Melbourne.