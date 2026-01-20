SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção venezuelana anunciou, nesta terça-feira (20), Cleber Xavier como novo auxiliar técnico.
O ex-Santos integra a comissão do técnico venezuelano Oswaldo Vizcarrondo. A equipe conta ainda com o preparador físico Óscar Ortega e o treinador de goleiros Mario Marín.
Cleber volta a ser auxiliar de uma seleção após parceria com Tite. Ele trabalhou ao lado do comandante por 24 anos, com passagens por Grêmio, Palmeiras, Corinthians, Flamengo e seleção brasileira, onde disputou duas Copas do Mundo (2018 e 2022).
Ele comandou o Santos por 15 partidas no ano passado, mas foi demitido após sofrer uma goleada histórica. O Alvinegro perdeu por 6 a 0 para o Vasco em jogo pelo Brasileirão.
A Venezuela não estará na Copa do Mundo de 2026. A seleção terminou na oitava colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, e sequer conseguiu vaga para a repescagem mundial.