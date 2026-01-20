SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians aguarda apenas detalhes burocráticos para anunciar as contratações do lateral-direito Pedro Milans e do atacante Kaio César.

CORINTHIANS AGUARDA BUROCRACIA DO MILANS

A situação mais próxima de ser resolvida é a de Milans, pois o uruguaio aguarda a emissão do CPF brasileiro para ser oficializado pelo clube. Com o documento em mãos, o Corinthians conseguirá finalizar os trâmites necessários para o registro do jogador.

A expectativa no Parque São Jorge é que o lateral seja anunciado até o fim de semana. Milans chega sem custos, já que estava livre no mercado após não renovar contrato com o Peñarol, do Uruguai.

KAIO CÉSAR PERTO DE CHEGAR

Outro reforço encaminhado é o atacante Kaio César, que deve desembarcar no Brasil na noite desta terça-feira. A previsão inicial era de chegada no fim de semana, mas o jogador precisou resolver pendências na Arábia Saudita antes de retornar ao país.

Paralelamente, o Corinthians acelera a parte burocrática para anunciar o atleta o mais rápido possível. Clube e estafe trocam documentações desde a semana passada.

Kaio César chega por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra. Conforme noticiado em primeira mão pelo UOL, o jogador reduziu o salário em relação ao que recebia no Al-Hilal, da Arábia Saudita, para viabilizar o acerto com o Timão.

OUTROS REFORÇOS

Além de Milans e Kaio César, o Corinthians tem acordo encaminhado com o goleiro João Ricardo, do Fortaleza. O atleta será emprestado até o fim da temporada, com opção de compra fixada em contrato. O clube também negocia o empréstimo do volante Alisson, do São Paulo.

O zagueiro Gabriel Paulista e o meia Matheus Pereira já foram oficializados e, inclusive, estrearam com a camisa alvinegra.