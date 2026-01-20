RECIFE, PE (FOLHARESS) - O ex-jogador de futebol Cleilton Eduardo Vicente, conhecido como Perdigão, 48, foi agredido por um policial militar na saída do jogo entre São Joseense e Operário, no domingo (18), na Vila Capanema, em Curitiba. O episódio veio a público por meio de vídeos e de um relato divulgado pelo ex-atleta nas redes sociais.

Diante da repercussão, a Polícia Militar do Paraná afastou o policial das funções operacionais, determinou sua realocação para atividades administrativas e o encaminhou para avaliação psicológica. A Corregedoria da PM instaurou procedimento interno para apurar as circunstâncias da agressão.

Segundo o relato de Perdigão, ele se aproximou do policial apenas para "cumprimentá-lo, parabenizar pelo serviço e desejar boa noite". Em seguida, ainda segundo seu relato, sem explicação, o agente avançou contra ele e o atingiu com um cassetete.

Ele afirmou que não reagiu à agressão e tentou se afastar para evitar qualquer confronto. Relatou que manteve postura tranquila durante toda a situação e que, mesmo assim, foi alvo de violência.

"Em todo momento tentei apaziguar a situação, afastando-me e demonstrando que não havia qualquer intenção de confronto. Não fui violento, não fui rude e não reagi à agressão. Ainda assim, a violência aconteceu de forma totalmente gratuita e injustificável", disse.

O ex-jogador divulgou imagens que mostram hematomas nas costas, no braço e na mão, além de vídeos de diferentes ângulos que registram a ação. Além de desferir os golpes, o policial ofende Perdigão e o manda ir embora com outro homem, também agredido: "Você está pensando que estou de palhaçada, seu filho da puta? Vai embora, então, porra. Vai tomar no cu".

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Paraná afirmou que a conduta relatada não condiz com o preparo nem com o trabalho das forças de segurança do Estado. O governador Ratinho Júnior (PSD) declarou que as providências foram adotadas assim que o caso chegou ao conhecimento do governo e reforçou que a polícia existe para proteger e respeitar o cidadão.

Perdigão se aposentou do futebol em 2011, após passagens por clubes como Vasco, Corinthians e Internacional. No Inter, foi campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2006.