SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Flamengo não estão mais se entendendo em negociação por Allan. Uma vez avançadas, as conversas estagnaram em meio ao processo de impeachment de Casares e pedido dos cariocas por Marcos Antônio.

No início do mês, os clubes caminhavam para um acerto com certa tranquilidade. Como o UOL havia antecipado, o Flamengo tinha aberto o caminho para que o São Paulo fechasse a contratação por empréstimo.

Allan também havia se animado com o projeto do Tricolor Paulista, fato que não mudou desde então. O volante quer ritmo de jogo, diante das oportunidades escassas na equipe de Filipe Luís.

A crise política no São Paulo, contudo, atrasou as negociações. O clube paulista concedeu liberdade a Rui Costa para seguir trabalhando por reforços, mas o processo de impeachment de Julio Casares mexeu em todas as esferas do clube.

Desde então, as diretorias retomaram as conversas, mas um problema voltou a surgir. O Flamengo segue com ganas de envolver Marcos Antônio no negócio, fator que afasta o São Paulo.

O Tricolor Paulista não tem interesse em liberar o volante nesta negociação. Rui Costa e companhia desejam compensação financeira alta, já vão pagar quase R$ 30 milhões por sua contratação.

O último contato entre as partes, inclusive, foi justamente por isso. O UOL apurou que o Flamengo tem esfriado as conversas desde que ouviu negativa do São Paulo para envolver Marcos Antônio.

E O CORINTHIANS?

O Timão ameaçava um chapéu no São Paulo, mas o interesse em Allan esfriou. Stábile, Marcelo Paz e companhia avançaram por outros nomes no mercado.

O interesse em Allan não desapareceu. O volante segue no radar, porém, nesse momento, o negócio é considerado improvável.