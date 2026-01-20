(UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR já tem um acordo verbal pela contratação do volante Luiz Gustavo, que estava no São Paulo.

O UOL apurou que o meio-campista de 38 anos já tem um acerto de cavalheiros com o clube paranaense e já está em Curitiba para realização de exames médicos.

Uma vez aprovado, assinará contrato por uma temporada na Ligga Arena.

Luiz Gustavo chega gratuitamente ao Furacão, livre no mercado após não ter renovação de contrato oferecida pelo Tricolor do Morumbis.

O volante jogou 59 jogos e marcou seis gols em duas temporadas no São Paulo.

No ano passado, passou quase seis meses afastado por conta de um tromboembolismo pulmonar e retornou a campo no fim da temporada, recuperando posto entre os titulares no clube.