SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Entre algumas vaias antes do apito inicial e muitos aplausos com bola rolando, o Real Madrid de Vini Jr não tomou conhecimento do Monaco atuando no Santiago Bernabéu, goleou os franceses por 6 a 1 e encaminhou sua classificação direta às oitavas da Champions League.
Criticado pelos torcedores no último jogo, Vini foi o protagonista da partida. O brasileiro deu duas assistências e "forçou" o gol contra de Kehrer antes de cravar um golaço. Mbappé marcou duas vezes, e o argentino Mastantuono, que completou o trio de ataque dos mandantes, também foi às redes. Enquanto isso, Teze diminuiu para os visitantes, mas Bellingham fechou a conta.
O resultado deixou a equipe de Álvaro Arbeloa com 15 pontos e na 2ª posição da tabela. Os espanhóis só estão atrás do líder Arsenal, que está matematicamente garantido na próxima fase da Champions.
Os times voltam a campo para a última rodada da fase de liga na semana que vem. O Real vai a Lisboa encarar o Benfica, enquanto o Monaco recebe a Juventus ? ambos os jogos ocorrem na quarta-feira, a partir das 17h.
COMO FOI O JOGO
O Real Madrid demorou apenas quatro minutos para abrir o placar. Valverde, com muito espaço pelo lado direito, acionou Mastantuono, disparou em diagonal e recebeu do argentino. Rapidamente, o uruguaio girou e serviu Mbappé, que bateu de primeira da entrada da área e superou Kohn: 1 a 0.
Embalados, os donos da casa não tiveram dificuldade para dar novos sustos nos visitantes. Primeiro, Vini recebeu na ponta esquerda da área e errou, por pouco, o gol. Depois, foi a vez de Mastantuono não calibrar a pontaria em nova combinação com Valverde.
A primeira grande chance do Monaco saiu em um raro ataque já na casa dos 20 minutos. O brasileiro Caio Henrique recebeu passe pela esquerda e caprichou no cruzamento, mas Ansu Fati, emprestado pelo Barcelona ao time francês, se atrapalhou na hora da finalização e mandou a bola para bem longe da meta de Courtois.
Comandando as ações, o Real ampliou a vantagem em um golaço coletivo. O lance começou com passe de letra de Camavinga, que entregou para Arda Guler ainda no campo de defesa. O meia, de primeira, lançou Vini Jr, que arrancou pela ponta esquerda até a grande área. O camisa 7 até poderia finalizar, mas optou por "consagrar" Mbappé, que só teve o trabalho de empurrar para as redes: 2 a 0.
O Monaco ensaiou uma resposta mais firme antes do intervalo. Teze acertou um chutaço que carimbou o travessão de Courtois antes de Akliouche, em um rebote de escanteio cobrado por Caio Henrique, ser frustrado pelo goleiro da equipe espanhola em uma espécie de voleio. Ainda deu tempo de Balogun tentar, sem sucesso, diminuir o prejuízo no final do 1º tempo.
Os mandantes voltaram dos vestiários no mesmo ritmo do início da partida e marcaram, de novo, cedo. Desta vez, Mbappé deu um passe açucarado para Vini Jr, que conseguiu dar um drible ao dominar a bola na entrada da área, girou e entregou para Mastantuono, que não deu chance de defesa a Kohn: 3 a 0.
Vini Jr voltou a infernizar a vida dos adversários e transformou a vitória em goleada aos dez minutos. Ele arrancou pela ponta esquerda e cruzou rasteiro na tentativa de encontrar Arda Guler, que fechava da direita para o meio. Kehrer, na tentativa de cortar para escanteio, acabou chutando contra as próprias redes: 4 a 0.
O brasileiro colocou a cereja no bolo de uma atuação mágica com um golaço. Vini foi presenteado com um corte providencial de Arda Guler ainda no campo de ataque, cortou para a direita até encontrar espaço e, com um chute forte, acertou o ângulo de Kohn antes de abraçar Arbeloa: 5 a 0.
O Monaco marcou seu gol de honra aos 26 minutos em uma lambança espanhola. Em meio a uma troca de passes dentro da área defensiva ? que contou com ação, inclusive, de Courtois ?, Ceballos escorregou ao tentar dominar e abriu caminho para Teze diminuir: 5 a 1.
Bellingham teve tempo de deixar o dele diante de um adversário desnorteado. O meia inglês recebeu passe de Valverde após um erro de passes dos franceses, deu um drible desconcertante em Kohn e, com o gol aberto já na pequena área, sacramentou o 6 a 1.
REAL MADRID
Courtois; Valverde (Mesonero), Asencio (Ceballos), Huijsen e Camavinga (Fran García); Tchouaméni, Bellingham e Arda Guler (Carvajal); Vini Jr, Mastantuono (Gonzalo García) e Mbappé. T.: Álvaro Arbeloa
MONACO: Kohn; Vanderson (Ouattara), Kehrer, Dier e Caio Henrique; Teze, Zakaria (Bamba), Golovin, Akliouche e Ansu Fati (Coulibaly); Balogun (Ilenikhena). T.: Sébastien Pocognoli
Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
Árbitro: Espen Eskas (NOR)
Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Bashevkin (NOR)
VAR: Pol van Boekel (HOL)
Cartões amarelos: Bellingham (RMA); Zakaria (MON)
Cartões vermelhos: não houve
Gols: Mbappé (RMA), aos 4 min e aos 25 min do 1º tempo; Mastantuono (RMA), aos 5 min do 2º tempo; Kehrer (contra) (RMA), aos 9 min do 2º tempo; Vini Jr (RMA), aos 17 min do 2º tempo; Teze (MON), aos 26 min do 2º tempo; Bellingham (RMA), aos 35 min do 2º tempo