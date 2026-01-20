SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Novorizontino goleou o Palmeiras por 4 a 0, na noite desta terça-feira (20), no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pelo Paulistão. Essa é a pior derrota da era Abel Ferreira no Alviverde ? o treinador português nunca tinha perdido por mais de três gols de diferença.

O atacante Robson foi o nome do jogo com três gols. Hélio Borges completou a goleada para o Novorizontino.

Abel Ferreira escalou um time modificado e com Marcelo Lomba no gol, mas a defesa que começou o jogo era a titular: Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez. A equipe não tinha sofrido nenhum gol na competição. Todos os gols do Novorizontino tiveram erros individuais.

A última derrota do Palmeiras por pelo menos 4 gols de diferença tinha sido em 2015, na derrota para a Chapecoense por 5 a 1, na Arena Condá, pelo Brasileirão.

Com o resultado, o Tigre do Vale ultrapassou o Palmeiras na tabela de classificação do Paulistão. O Novorizontino é o 2º com 9 pontos, mesma pontuação do Palmeiras em 3º, mas leva a melhor no números de gols marcados (11 contra 3).

O Alviverde volta a campo no sábado (24), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, na Arena Barueri.

Já o Novorizontino enfrenta o Botafogo-SP, no domingo (25), às 18h30, mais uma vez em casa.

LANCES IMPORTANTES

Robson abre o placar para o Novorizontino. Aos 20 minutos do 1º tempo, Maykon cobrou escanteio fechado, Flaco López deu um leve desvio ao tentar cortar na primeira trave, e Robson apareceu completamente livre na segunda trave para cabecear para o gol. 1 a 0.

Quase o empate do Palmeiras. Aos 34, Flaco López recebeu inversão de jogo de Gustavo Gómez na ponta esquerda e cruzou bola na área. O zagueiro Dantas tentou desviar, mas quase marcou contra. A bola bateu na trave e saiu.

Jordi salva o Novorizontino, e Palmeiras reclama de pênalti. Aos 37, Khellven cruzou na área, Riqulme Fillipi cabeceou, e Jordi fez grande defesa. Allan tentou correr para o rebote, mas foi puxado pelo zagueiro Dantas. O Palmeiras reclamou de pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

Robson amplia para o Novorizontino. Aos 42, Mayk avançou sem marcação pelo lado esquerdo e cruzou de muito longe na segunda trave. Robson apareceu livre na segunda trave, sem ser percebido por Murilo e Piquerez, para finalizar de primeira e ampliar o placar. 2 a 0.

Robson marca seu terceiro gol no jogo. Aos 16 minutos do 2º tempo, Lomba tentou sair jogando com Luighi, o atacante se atrapalhou com a bola e ela sobrou limpa para Robson. O atacante só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. 3 a 0.

Virou goleada! Hélio Borges faz o quarto do Novorizontino. Aos 26, Benedetti tentou atravessar passe no meio-campo, Léo Naldi recuperou e lançou Hélio Borges. O atacante invadiu a área e bateu cruzado para fazer o quarto gol. 4 a 0.

NOVORIZONTINO

Jordi; Mayk, Alvariño, Dantas, Patrick e Maykon (Diego Galo); Léo Naldi, Luís Oyama (Jean Irmer), Tavinho (Hélio Borges) e Juninho (Matheus Bianqui); Robson (Nicolas Careca). T.: Enderson Moreira.

PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo (Benedetti) e Piquerez; Emiliano Martínez (Marlon Freitas), Larson (Luis Pacheco) e Raphael Veiga (Bruno Rodrigues); Allan, Riquelme Fillipi (Luighi) e Flaco López. T.: Abel Ferreira.

Local: estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Bruno Silva de Jesus

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: Alvariño, Jean Irmer e Robson (NOV); Khellven (PAL)

Gols: Robson, aos 20 minutos e aos 42 minutos do 1º tempo, e aos 16 minutos do 2º tempo, e Hélio Borges, aos 26 minutos do 2º tempo (NOV)