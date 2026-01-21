RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após desaprovar a primeira proposta do Bournemouth, o Vasco barganhou e teve atendido o pedido de aumento da proposta por Rayan, encaminhando a venda para o clube inglês.

PEDIDO ATENDIDO

O Bournemouth agora pagará 35 milhões de euros (R$ 220,7 milhões) à vista ao Cruzmaltino, sendo que 70% de valor vai para o Vasco e os 30% serão divididos entre a família e o estafe do atacante de 19 anos.

Anteriormente, o clube carioca detinha 60%, mas Rayan abriu mão de 10% pela transferência imediata.

O Vasco não queria se desfazer do jogador agora e entendia que poderia realizar uma venda maior na próxima janela de transferências, mas Rayan e seu estafe já haviam dado "ok" ao Bournemouth e pressionaram pela liberação. O Cruzmaltino, então, buscou um reajuste de valores e conseguiu.

Rayan não atua mais pelo Vasco e está fora do clássico desta quarta-feira (21), contra o Flamengo, às 21h30, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.