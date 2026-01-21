SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Além de impor a pior derrota da era Abel Ferreira, a goleada do Novorizontino serviu para escancarar que o Palmeiras ainda precisa corrigir rotas se não quiser repetir um ano sem títulos em anos consecutivos. O resultado em Novo Horizonte pressiona ainda mais o técnico alviverde.

O Palmeiras apresentou problemas em todos os setores do campo, do gol ao ataque, sem exceções. A direção trabalha para entregar reforços ainda nesta janela de transferências, mas as principais janelas europeias fecham no próximo dia 2.

Marcelo Lomba estreou na temporada após virar a segunda opção no gol pela saída de Weverton, e teve jogo para esquecer. Além de sofrer quatro gols, ele não escolheu a melhor opção ao sair jogando com Luighi no campo de defesa no lance do terceiro gol.

Apesar do time misto, a defesa era a titular e reforçou que o Alviverde precisa de um novo zagueiro. Khellven, Murilo, Gómez e Piquerez formaram a linha defensiva e nenhum foi bem ?Murilo, inclusive, foi substituído por Benedetti logo após o intervalo (o jovem falhou no quarto gol do Novorizontino). A direção sonha com o zagueiro Nino, do Zenit, como a solução para o setor.

Meio-campo voltou a ser problema, e Emiliano Martínez segue com dificuldades. O Palmeiras negociou Aníbal Moreno no fim do ano passado e optou por não ir ao mercado por um camisa 5 após Luis Pacheco, de 17 anos, ser promovido ao profissional. Emi fez mais um jogo ruim ?deixou Robson livre no primeiro gol do Novorizontino?, e Luis segue como aposta.

Raphael Veiga foi titular mais uma vez e também não conseguiu jogar bem. O Palmeiras negocia com Arias e Almada para reforçar o setor.

Abel Ferreira ressaltou na coletiva após o jogo que o Alviverde tem muitos desfalques no setor por lesões, e por isso os garotos estão sendo testados agora. Andreas Pereira e Lucas Evangelista, titulares do ano passado, estão em transição física e seguem como baixas no Palmeiras.

Sem a dupla Flaco-Roque, o ataque também não funciona. Vitor Roque foi baixa na partida após sentir dores no joelho direito contra o Mirassol, e Abel escalou um ataque com Allan, Flaco López e Riquelme Fillipi, mas o trio não se entendeu em campo. No 2º tempo, o técnico apostou em Bruno Rodrigues e Luighi, que também não corresponderam ?o segundo inclusive, pode ser negociado nesta semana.

O Alviverde volta a campo no sábado (24), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, na Arena Barueri. A expectativa é de que uma equipe com força máxima para virar logo a página da pior derrota da era Abel.