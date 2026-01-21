(UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Oscar discutem uma divergência sobre os valores que o clube deve ao meia antes de avançar com a rescisão contratual. O jogador vai se aposentar.

BATENDO CABEÇA

O UOL apurou que a diretoria do Tricolor já sentou para conversar com o staff do atleta nas últimas semanas. As primeiras reuniões aconteceram ainda sob a gestão de Julio Casares, afastado em meio ao processo de impeachment.

O clube do Morumbis ainda realiza, contudo, uma auditoria interna para levantar exatamente quanto deve ao camisa 8. Os valores são relacionados a direitos de imagem e luvas, diluídas ao longo dos três anos de contrato do atleta.

A quantia apresentada pelo atleta, segundo apurou a reportagem, foi alvo de divergências no Morumbis.

A palavra à reportagem é que as negociações pela antecipação do fim do acordo só poderão avançar uma vez que todos os valores forem verificados pelo departamento jurídico do clube. O diretor executivo Rui Costa comandará as tratativas.

A expectativa nas duas partes é de as conversas se desenrolarem sem maiores problemas. A resolução da situação de Oscar é vista como uma prioridade no São Paulo, que tem prestado apoio ao meia desde o episódio de desmaio, em novembro.

OSCAR VAI SE APOSENTAR

Como o UOL mostrou em dezembro, o meio-campista já havia informado a pessoas do círculo íntimo que encerraria a carreira.

O ponto determinante para a decisão foi um episódio de mal-estar no CT da Barra Funda, em novembro, durante bateria de exames de pré-temporada. O camisa 8 ficou desacordado durante atividade na bicicleta ergométrica, precisando ser levado ao Hospital Albert Einstein.

O meia foi internado e passou dois dias em observação para realização de exames. O diagnóstico final foi de um episódio de síncope vasovagal ?popularmente conhecida como 'síndrome do desmaio'.

Oscar tomou a decisão ao lado da família, durante as festas de fim de ano.