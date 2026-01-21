(UOL/FOLHAPRESS) - Em sua quinta participação no Australian Open, Carlos Alcaraz está classificado para a terceira rodada pela quarta vez. Depois de um set inicial que durou 1h18min, o número 1 do mundo tomou controle do jogo contra o alemão Yannick Hanfmann (34 anos, #102 do mundo) e conquistou sua vaga por 7/6(4), 6/3 e 6/2 nesta quarta-feira.

Alcaraz busca fechar o career slam, feito em que um tenista conquista -mesmo que em anos diferentes- os títulos dos quatro torneios mais importantes do circuito. O espanhol já venceu Roland Garros (2024 e 2025), Wimbledon (2023 e 2024) e o US Open (2022 e 2025). Em Melbourne, seu melhor resultado foi alcançar as quartas de final.

O adversário de Alcaraz na terceira rodada do Australian Open será o vencedor do jogo entre o qualifier americano Michael Zheng (#174) e o francês Corentin Moutet (#37).

COMO ACONTECEU

O primeiro set foi duro, com Hanfmann sacando bem e exigindo bastante de Alcaraz nas trocas de bola. O alemão só não conseguiu aproveitar o momento ruim de Alcaraz, que cometeu três erros não forçados e uma dupla falta no quarto game. Hanfmann sacou em 3/1, mas também perdeu o saque quando Alcaraz disparou uma direita indefensável em um break point. O equilíbrio se manteve até o tie-break, quando Alcaraz brilhou Após ver o rival abrir 4/3, o número 1 venceu dois pontos no saque de Hanfmann e, com a vantagem, fez seus dois serviços para fechar o set: 7/6(4).

O nível de Alcaraz era alto, e Hanfmann não conseguiu manter o placar parelho no segundo set. Logo no quarto game, o alemão fez uma dupla falta, cometeu um par de erros não forçados e perdeu o saque. Depois disso, bastava ao espanhol manter a vantagem, e Carlitos fez isso com eficiência. Sem ceder chances de quebra, confirmou seus games de serviço até fechar a parcial em 6/3.

Hanfmann recebeu tratamento médico antes do início do terceiro set e começou a parcial confirmando seu saque. No entanto, fisicamente debilitado, o alemão ofereceu menos resistência. Alcaraz foi implacável. Anotou a primeira quebra no terceiro game, abriu 3/1 pouco depois e não olhou mais para trás.