SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca começou 2026 de maneira conturbada. Após desistir dos torneios de Brisbane e Adelaide, por conta de uma lesão, o brasileiro acabou derrotado na primeira rodada do Australian Open, para o americano Eliot Spizzirri, número 85 do mundo.

Esse início inconstante pode ser produto da pressão pelo posicionamento no ranking da ATP. João também sofreu com uma lesão na lombar.

Para entender melhor a situação de João Fonseca, a reportagem convidou Thiago Alves e Letícia Sobral, dois ex-tenistas, e Alexandre Cossenza, especialista no assunto. Os três falaram sobre linha tênue importante nos bastidores, além de tratarem a lesão como determinante para os problemas do prodígio brasileiro.

AMISTOSOS ATRAPALHAM?

O trio foi unânime no assunto. Segundo eles, os amistosos disputados contra Carlos Alcaraz e outros grandes nomes do tênis em dezembro, não tiveram papel no início "lento" de João Fonseca em 2026.

"Não. Exibição não pega nada. O nível de exigência físico ali é perto de zero. Perde um tempinho com viagem, sim, mas não afeta muito. Alcaraz fez mais exibição que ele e chegou voando no Australian Open", afirma Alexandre Cossenza, comentarista de tênis do UOL.

As lesões foram o principal fator. O problema na lombar, que tirou Fonseca dos primeiros dois torneios da temporada, atrasou o ritmo. O próprio brasileiro admitiu isso, após a derrota no Australian Open.

"Foi bom ver como lidei com uma partida de cinco sets sem estar 100% fisicamente. Eu fui ficando cansado mais cedo. Precisava de ritmo, mas é bom ter essa experiência, ver os seus limites. Não me arrependo de nada", disse.

Essa declaração mostra que Fonseca está empenhado em retomar o melhor nível no circuito. De acordo com Thiago Alves, ainda há muito tempo para resolver os problemas.

"O João é um garoto novo, tem muito para se conhecer ainda dentro do circuito. Eu vejo com bastante normalidade, fiquei feliz que ele pelo menos conseguiu terminar o jogo. É ganhar volume para os próximos torneios", analisou.

RITMO DE TREINOS

A grande incógnita nessa equação. A lesão foi importante ?e a extensão da temporada passada, também?, mas a intensidade dessas atividades é fundamental para entender o aspecto físico de João Fonseca.

Encontrar o equilíbrio entre a importância da pré-temporada e a preservação muscular é o mais importante. Letícia e Thiago vê a linha tênue como a algo que pode complicar planejamentos.

"Ele sentiu claramente a parte física. Não treinou intenso nas últimas semanas, acredito eu, por isso não esteve no seu melhor nível", disse Alves, antes de passar a palavra para Sobral:

"No alto rendimento, especialmente no fim do ano, período de pré-temporada, o volume de treino precisa ser elevado para sustentar a evolução em todos os aspectos. O desafio está justamente nessa linha tênue: treinar em excesso aumenta o risco de lesão, e treinar de menos compromete o desenvolvimento. Encontrar esse equilíbrio é um dos grandes desafios da carreira no nível mais alto do tênis", diz Letícia.

QUANDO JOÃO FONSECA VOLTA ÀS QUADRAS?

O brasileiro contará com alguns dias de descanso antes do próximo desafio. Fonseca é um dos principais nomes confirmados no ATP 250 de Buenos Aires.

O torneio será disputado entre os dias 9 e 15 de fevereiro, na capital da Argentina. O tenista é o atual campeão da competição e defende os pontos. Foi o seu primeiro título importante da carreira.