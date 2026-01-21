SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os muros da bilheteria do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, foram pichados após a goleada sofrida pela equipe para o Novorizontino, nesta terça-feira (20), por 4 a 0, pelo Paulista.

As pichações tiveram o elenco, Abel Ferreira e Leila Pereira como alguns dos alvos.

"Leila, seu negócio é roubar", "Abel, acabou a magia?", "Time sem vergonha" e "Cadê o planejamento?" foram algumas das frases de protesto.

A pichação veio pouco depois da pior derrota do Palmeiras na era Abel Ferreira. Até esta terça-feira, a equipe só havia tido derrotas tão elásticas nos 3 a 0 sofridos para Internacional (2022), Flamengo (2023), Fortaleza (2024) e LDU (2025).

"É a minha maior derrota desde que estou aqui. Vou acabar essa entrevista como comecei: quando somos uma equipe competitiva, vamos ganhar até dos melhores times do mundo, se não nos concentramos, como foi hoje, podemos perder para um time da 5ª divisão", disse o técnico alviverde.

CLUBE APAGA PICHAÇÕES

O Palmeiras já iniciou a pintura da área pichada. Na manhã desta quarta-feira (21), funcionários começaram a cobrir as frases de protesto com a tinta verde.

A equipe não tem jogado no estádio neste começo de 2026. O gramado do Allianz tem sido trocado e, por isso, o clube tem mandado seus jogos na Arena Barueri.