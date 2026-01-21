SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Jr. se mostrou confiante quanto à renovação de seu contrato com o Real Madrid e disse não ter pressa para assinar o novo vínculo.

"Quero seguir aqui [Real Madrid] por muito tempo. Falam muito sobre a minha renovação, só que eu tenho um ano de contrato. Estamos muito tranquilos em relação a isso. Confio muito no presidente [Florentino Pérez], ele confia em mim. Temos uma relação muito boa. Na hora certa a gente vai acertar as coisas. Não tenho pressa em relação a isso", disse Vinicius Jr, à TNT Sports.

O QUE ACONTECEU

Vini Jr tem contrato com o Real até o meio de 2027 e já foi especulado em outros clubes. O Chelsea, por exemplo, foi apontado como um dos interessados no futebol do brasileiro.

As vaias da torcida merengue e o mau momento do atacante poderiam travar a renovação, segundo noticiou recentemente o jornal espanhol As.

O jogador, inclusive, disse "não entender" as manifestações dos torcedores: "Às vezes, a gente fica sem entender, mas sabemos o tamanho do time. [...] Também sou humano, claro que a gente fica chateado por tudo que as pessoas falam, mas a gente tem, a cada dois ou três dias, uma nova oportunidade de provar nosso trabalho", disse à TNT.

O brasileiro chegou a sete gols e dez assistências nesta temporada. Ele disputou 30 partidas pelo time merengue e, nesta terça-feira (20), comandou o triunfo contra o Monaco pela Liga dos Campeões.

O Real volta a campo no sábado, às 17h (de Brasília), para encarar o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. O time é o vice-líder com 48 pontos, um a menos que o Barcelona.