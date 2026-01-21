SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alvos de uma operação conduzida pela Polícia Civil de São Paulo na manhã desta quarta-feira (21), Mara Casares e Douglas Schwartzmann integravam o núcleo duro da gestão de Julio Casares, presidente do São Paulo que responde a um processo de impeachment e está afastado do cargo por decisão do Conselho Deliberativo.

Douglas e Mara ?ex-mulher de Julio, com quem tem dois filhos? também deixaram de frequentar a sede do clube. Ambos solicitaram afastamento de seus cargos após a denúncia de participação em um esquema de venda ilegal de camarotes no estádio do Morumbi. Ele atuava como diretor-adjunto das categorias de base, enquanto ela era diretora de futebol feminino, cultural e de eventos.

Além do cargo executivo, Mara Casares integra o Conselho Deliberativo do São Paulo. Eleita em 2023, recebeu 936 votos favoráveis para compor o órgão, número recorde de apoio dentro do clube.

Ciente de sua força política e amparada pelo capital acumulado durante a gestão do ex-marido, Mara era cotada para cargos mais altos no Morumbi, sendo apontada inclusive como candidata a presidente do clube.

Em um dos áudios divulgados pelo site ge.com, que indicaram sua suposta participação no esquema de venda irregular de ingressos para shows, Mara demonstra preocupação com o impacto do caso sobre sua trajetória política no São Paulo.

"Eu estou percorrendo dentro do São Paulo um caminho profissional de futuro para assumir coisas grandes. E eu vou ser prejudicada. Só isso. Eu falei isso para vocês sempre. Não podemos ter problema. Não podemos ter problema. Eu sempre te falei isso", afirmou, de acordo com a gravação.

Advogada, pós-graduada em recursos humanos e professora de Direito e Legislação da rede pública, Mara nega qualquer atuação irregular dentro do clube.

"Repudio de forma veemente qualquer afirmativa ou insinuação sobre a existência de ?esquema de venda de ingressos?. Essa narrativa não condiz com a realidade e será devidamente esclarecida e provada no momento oportuno", afirmou, em nota, na ocasião do vazamento dos áudios.

Durante a operação desta quarta-feira, a Polícia Civil apreendeu R$ 20 mil em espécie, além de documentos e uma CPU.

Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência de Douglas Schwartzmann. As equipes policiais constataram que ele está fora do país. Os filhos do dirigente receberam os policiais, que realizaram buscas no local.

Conselheiro do São Paulo e diretor-adjunto das categorias de base, Douglas já ocupou diferentes cargos na diretoria do clube. Foi diretor de comunicação em 2014 e, no ano seguinte, vice-presidente de Marketing e Comunicação. Posteriormente, assumiu a função de secretário-geral, da qual pediu afastamento em 2021, em meio a uma investigação do Ministério Público por supostos crimes de fraude e lavagem de dinheiro na gestão do então presidente Carlos Miguel Aidar.

Em 2022, Douglas foi absolvido pela Justiça, juntamente com os demais envolvidos no caso.

Sócio-gerente da DDS Consultoria, segundo informações de seu perfil no LinkedIn, ele também nega participação em qualquer esquema de venda ilegal de ingressos.

"Não tive, em nenhum momento, qualquer participação em venda, negociação ou comercialização de camarotes ou ingressos de eventos realizados no Estádio do Morumbi. Nunca exerci função ligada à gestão ou locação desses espaços e jamais recebi qualquer valor, benefício ou vantagem relacionada ao SPFC", afirmou.

Na última sexta-feira (16), o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou o afastamento de Julio Casares da presidência do clube. Na votação do impeachment, 188 conselheiros votaram contra sua permanência no cargo, enquanto 45 foram contrários ao pedido e dois votaram em branco.

A queda de Casares é atribuída ao derretimento de seu capital político, provocado por uma série de escândalos que abalaram a gestão, sobretudo o esquema no qual Mara Casares e Douglas Schwartzmann são investigados.

Interinamente, a presidência do São Paulo é ocupada por Harry Massis Junior, 80, até que os sócios do clube deliberem sobre o pedido definitivo de impeachment de Julio Casares.