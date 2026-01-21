SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras voltou a ser derrotado por quatro gols de diferença após pouco mais de dez anos ?perdeu por 4 a 0 para o Novorizontino, nesta terça-feira (20), pelo Paulista. A última vez que isso havia acontecido foi em 2015, quando o Alviverde perdeu por 5 a 1 para a Chapecoense.
LEMBRA DAQUELE DIA?
O Palmeiras foi goleado pela Chapecoense em 4 de outubro de 2015. A partida valia pela 29ª rodada do Brasileirão daquele ano e foi disputada na Arena Condá, em Chapecó.
Neto e Camilo levaram a Chape vencendo por 2 a 0 para o intervalo. Na etapa final, Túlio de Melo ampliou, Dudu descontou para o Palmeiras, mas Apodi e Ananias fecharam a conta para os catarinenses.
Aquele elenco do Palmeiras tinha alguns medalhões e até mesmo Gabriel Jesus, que foi titular ao lado de Dudu e Lucas Barrios no ataque. Nomes como Fernando Prass, Egídio, Arouca e Rafael Marques também estavam em campo. Marcelo Oliveira era o técnico, e Paulo Nobre era o presidente do clube.
A Chapecoense tinha boa parte do time que viria a sofrer o acidente aéreo no ano seguinte. Entre eles, o goleiro Danilo, os zagueiros Neto e Willian Thiego, os laterais Dener e Matheus Caramelo, os meias Cleber Santana e Gil e os atacantes Bruno Rangel e Ananias foram relacionados para aquela partida.
ESCALAÇÕES DAQUELE JOGO
Palmeiras (Técnico: Marcelo Oliveira)Titulares: Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Egídio; Amaral, Arouca e Dudu; Rafael Marques, Gabriel Jesus e Lucas Barrios.Reservas: Aranha, João Pedro, Andrei Girotto, Victor Ramos, Leandro Almeida, João Paulo, Allione, Fellype Gabriel, Mouche, Kelvin, Cristaldo e Alecsandro
Chapecoense (Técnico: Guto Ferreira)Titulares: Danilo; Apodi, Willian Thiego, Neto e Dener; Bruno Silva, Cleber Santana e Camilo; Maranhão, William Barbio e Túlio de MeloReservas: João Paulo, Mateus Caramelo, Rafael Lima, Elicarlos, Gil, Hyoran, Neném, Wagner, Wanderson, Tiago Luis, Ananias e Bruno Rangel
GOLEADA PARA A LISTA
O 4 a 0 sofrido para o Novorizontino, nesta terça-feira (20), foi a pior derrota do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira. Nunca com o treinador a equipe havia perdido um jogo por quatro gols ou mais de diferença.
Desde o 5 a 1 para a Chapecoense, o Palmeiras só havia sofrido quatro gols em um mesmo jogo outras três vezes: Água Santa (4 a 1, em 2016), Defensa y Justicia (4 a 3, em 2021) e Bragantino (4 a 2, em 2021).
A derrota em Novo Horizonte causou revolta. Os muros do Allianz Parque amanheceram pichados com frases contra Abel Ferreira, Leila Pereira e o elenco. O Palmeiras já iniciou a pintura do local.