SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Martínez se posicionou publicamente pela primeira vez após permanecer na Venezuela e não se reapresentar ao Corinthians desde o início do ano.

O QUE ACONTECEU

José Martínez diz que ainda não conseguiu a renovação do seu passaporte. O venezuelano cita a "ruptura" no governo do país ?causada pelo ataque dos EUA e captura de Nicolás Maduro? como um dos motivos para o atraso.

"Isso [caos político], é claro, dificulta o acesso a serviços básicos prestados pelos órgãos da Venezuela, o que vem atrasando a possibilidade de renovação de meu passaporte", afirma Martínez, em nota publicada nas redes sociais.

O jogador cita a importância do passaporte para seguir representando o Corinthians. Ele tem o visto de trabalho para jogar no Brasil e também precisa do documento para viajar a outros países em partidas internacionais pelo time ou pela seleção.

Martínez afirma que a comissão técnica e a diretoria "têm total ciência" do que ele tem feito na Venezuela. O UOL apurou, no entanto, que o atleta tem gerado irritação em Dorival Júnior após não responder às mensagens do técnico.

"Ele [Martínez] precisará buscar uma recuperação dentro do próprio grupo para ter uma melhor condição", disse Dorival Júnior após o empate por 1 a 1 contra o São Paulo.

Enquanto isso, o Corinthians já definiu a punição ao volante por toda a situação. Segundo o colunista Samir Carvalho, do UOL, o clube multará o atleta em 40% do seu salário quando ele retornar.

Martínez ainda não entrou em campo em 2026. Campeão da Copa do Brasil e do Paulistão pelo Corinthians em 2025, o volante tem um cronograma de treinos enviado pelo clube, que admite dificuldade em monitorar se o atleta está cumprindo.

*

VEJA NOTA COMPLETA

"Escrevo essa nota para me posicionar a respeito das diversas matérias que estão sendo veiculadas no Brasil a meu respeito.

Inicio explicando: sou venezuelano e, recentemente, meu país passou por um processo de ruptura inesperada no Governo. Isso, é claro, dificulta o acesso a serviços básicos prestados pelos órgãos da Venezuela, o que vem atrasando a possibilidade de renovação de meu passaporte.

Além de ser um documento de viagem, meu passaporte é o que me dá direito a atuar no Brasil, com meu visto de trabalho, e viajar internacionalmente para defender a camisa do Corinthians.

Sou um empregado do Corinthians, clube que defendo com toda a minha raça e amor, time pelo qual eu subo aos gramados mesmo quando as dores me afastariam dele. Estaria muito mais feliz se tivesse iniciado a temporada junto aos meus companheiros, treinando, defendendo essas cores e ajudando o Timão a conquistar vitórias e títulos. Mas por motivos já explicados, nesta quarta-feira (21) eu não consigo fazer isso.

Deixo claro que a comissão técnica e diretoria do Corinthians têm total ciência de todos os passos que estou tomando, por meio de contatos frequentes e sempre respondidos por mim.

Espero que essa situação seja regularizada logo. Sinto falta do "Bando de Loucos" gritando no Neo Química Arena lotada. Em breve estarei de volta a fazer o que mais amo por esse gigante clube.

Nos vemos logo!

José Andrés Martínez"

Um post compartilhado por Jose Andres Martinez (@joseandresmartinez8)