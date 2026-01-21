SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca ganhou um pouco mais de meio milhão de reais em premiação após a queda em sua estreia no Australian Open.
Os eliminados na primeira rodada do Grand Slam embolsam 150 mil dólares australianos (R$ 545 mil). Fonseca perdeu para o norte-americano Eliot Spizzirri por 3 sets a 1.
No ano passado, ele ganhou R$ 751 mil (AUD$ 200 mil) após cair na segunda rodada. Na ocasião, ele bateu o russo Andrey Rublev, então número 9 do mundo, no primeiro confronto e, na sequência, perdeu para Lorenzo Sondego (Itália).
Fonseca caiu para 33ª colocação do ranking mundial após derrota na Austrália. Ele era 32º do mundo quando entrou em quadra contra Spizzirri, mas foi ultrapassado pelo grego Stefanos Tsitsipas. O brasileiro começou o ano na 24ª colocação.
O carioca de 19 anos pode ser ultrapassado por até três tenistas: Sebastian Baez (ARG), Learner Tien (EUA), Corentin Moutet (França).
Os próximos compromissos de João Fonseca serão os ATPs de Buenos Aires e Rio Open, que estão marcados para ocorrer no mês que vem.