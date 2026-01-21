SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os vândalos que picharam os muros do Allianz Parque após a goleada sofrida pelo Palmeiras para o Novorizontino foram detidos pela polícia, afirmou o clube.

A detenção foi realizada pela polícia militar, diz o Alviverde. O Palmeiras afirma que está em contato com a polícia civil para identificar e responsabilizar os vândalos pelas pichações no muro do estádio.

À reportagem, o Palmeiras informou que abrirá um Boletim de Ocorrência e pretende processar os infratores pela atitude.

Os muros do Allianz Parque foram pichados após o Palmeiras perder por 4 a 0 para o Novorizontino, pelo Paulistão. A partida foi disputada no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

"Leila, seu negócio é roubar", "Abel, acabou a magia?", "Time sem vergonha" e "Cadê o planejamento?" foram algumas das frases de protesto.

O clube já iniciou o processo de pintura do muro pichado. Funcionários cobriram os dizeres com tinta verde na manhã desta quarta-feira (21).

A pichação veio pouco depois da pior derrota do Palmeiras na era Abel Ferreira. Até nesta terça-feira (20), a equipe só havia tido derrotas tão elásticas nos 3 a 0 sofridos para Internacional (2022), Flamengo (2023), Fortaleza (2024) e LDU (2025).

É a minha maior derrota desde que estou aqui. Vou acabar essa entrevista como comecei: quando somos uma equipe competitiva, vamos ganhar até dos melhores times do mundo, se não nos concentramos, como foi nesta quarta-feira (21), podemos perder para um time da 5ª divisão. Abel Ferreira

O UOL procurou a polícia, mas ainda aguarda a confirmação da detenção e de quantos vândalos participaram da ação. A matéria será atualizada em caso de resposta.