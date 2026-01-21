SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo do Liverpool, o ex-jogador Jamie Carragher afirmou que Vinicius foi o responsável pela saída de Xabi Alonso do Real Madrid.

Carragher apontou a revolta de Vini ao ser substituído contra o Barcelona, em outubro, como crucial para o desligamento do treinador. O episódio aconteceu na vitória por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol, onde o camisa 7 xingou o comandante.

["As vaias] São para o Vini Jr porque ele é o maior problema. No jogo contra o Barcelona, no começo da temporada, o técnico estava tentando segurar o resultado, garantir que venceriam. Vinicius Jr se incomoda [ao ser substituído], começa a gesticular, dizendo que não vai assinar um novo contrato enquanto [Xabi] Alonso continuar. [...] Por isso [Xabi] Alonso perdeu seu trabalho, porque Florentino [Pérez, presidente do Real Madrid] está aterrorizado que um dos melhores jogadores do mundo não assine um novo contrato", disse Jamie Carragher, no programa Golazo, da CBS Sports.

O ex-jogador inglês destacou que, "no Real Madrid, o treinador é descartável, mas não os jogadores". Xabi Alonso deixou o time merengue há cerca de uma semana, após o vice-campeonato da Supercopa da Espanha. Álvaro Arbeloa assumiu o posto.

Carragher disse ainda para Vini "não começar a chorar no túnel" após, na visão do ex-Liverpool, contribuir para a saída de Xabi. O camisa 7 apareceu cabisbaixo no túnel do Santiago Bernabéu antes do jogo contra o Levante, e foi apoiado por Mbappé. Na ocasião, o brasileiro teve o nome vaiado durante a leitura da escalação e também no decorrer da partida.

VINI COMENTA VAIAS E RENOVAÇÃO

Vaias no Bernabéu: "Às vezes, a gente fica sem entender, mas sabemos o tamanho do time. Também sou humano, claro que a gente fica chateado por tudo que as pessoas falam, mas a gente tem, a cada dois ou três dias, uma nova oportunidade de provar nosso trabalho. Nunca quero responder ninguém, sei do meu potencial e onde posso chegar. Claro que fico muito triste, não quero ser vaiado dentro da minha casa, onde me sinto confortável. Mas nos últimos jogos não estava me sentindo [confortável] porque sempre que eu ia mal, a torcida me vaiava. Eles têm os direitos deles, pagam o ingresso muito caro para isso. Eu fico sem entender, mas estou aqui para seguir evoluindo", à TNT Sports.

Renovação: "Quero seguir aqui [Real Madrid] por muito tempo. Falam muito sobre a minha renovação, só que eu tenho um ano de contrato. Estamos muito tranquilos em relação a isso. Confio muito no presidente [Florentino Pérez], ele confia em mim. Temos uma relação muito boa. Na hora certa a gente vai acertar as coisas. Não tenho pressa em relação a isso", à TNT Sports.

Vinicius Jr tem contrato com o Real Madrid até o meio de 2027.