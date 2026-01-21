SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo homologou o Regime Centralizado de Execuções (RCE) do Corinthians, validando o plano de pagamento das dívidas cíveis do clube.

A decisão segue o parecer favorável do Ministério Público e representa um passo central no processo de reorganização financeira do Timão.

PLANO APROVADO

Pelo cronograma homologado, os pagamentos aos credores terão início em março de 2026, considerando as receitas obtidas pelo clube em fevereiro. No despacho, a juíza responsável confirmou o plano apresentado pelo Corinthians, com ajustes determinados em decisão anterior do processo.

O regime aprovado envolve cerca de R$ 450 milhões em dívidas cíveis, como indenizações e cobranças contratuais. Antes, esses valores eram cobrados em ações espalhadas pela Justiça, com risco constante de penhoras e bloqueios.

Assim, a magistrada determinou a intimação dos credores para que informem seus dados bancários, o que permitirá a execução dos repasses dentro do novo plano. A partir disso, o clube poderá começar a cumprir o calendário oficial de quitação das dívidas.

Em relação aos recursos que já estão em conta judicial, a Administradora Judicial foi intimada a apresentar um plano de rateio. Essa divisão seguirá as regras fixadas anteriormente pela Justiça para o funcionamento do RCE.

IMPACTO DO RCE NO CORINTHIANS

O Regime Centralizado de Execuções concentra, em um único juízo, todas as execuções cíveis contra o devedor. Na prática, organiza a fila de credores, define critérios uniformes de pagamento e evita bloqueios pontuais de receitas, dando mais previsibilidade ao fluxo de caixa.

Internamente, a homologação é vista como um marco para a atual gestão. Com o plano validado, o Corinthians passa a ter um cronograma formal de pagamentos e um ambiente jurídico mais estável para negociar com credores e planejar suas finanças.

A decisão ainda prevê novas etapas, como a consolidação da lista de credores habilitados e a definição do rateio dos valores já depositados. Só depois disso é que os primeiros pagamentos dentro do RCE devem, de fato, ser executados, a partir de março de 2026.