(UOL/FOLHAPRESS) - A contraproposta do São Paulo pelo empréstimo de Alisson ao Corinthians pode render até R$ 5 milhões ao clube.

EMPRÉSTIMO CARO

O Tricolor enviou, nas últimas horas, uma contraoferta ao rival para ceder o volante até o final do ano. A ideia do clube é lucrar com a cessão por três vias.

Primeiro, o São Paulo exige um pagamento integral já com a confirmação da operação, avaliado em pouco mais de R$ 1,5 milhão.

Depois, o Tricolor trabalha com uma cláusula de bônus, que garante mais R$ 1,5 milhão ao clube se Alisson atuar em pelo menos 25 partidas pelo Alvinegro em 2026.

O terceiro canal é uma multa para que o volante possa entrar em campo contra o próprio São Paulo. Clube do Morumbis pede mais R$ 2 milhões pela liberação.

O montante total, apenas considerando o período de empréstimo, totaliza mais de R$ 5 milhões. A operação, ainda, teria um valor fixado ao final do vínculo caso os rivais queiram exercer a opção de compra, o que elevaria ainda o faturamento no caso de eventual permanência em definitivo na Neo Química Arena.

CORINTHIANS AVALIA RESPOSTA

No Parque São Jorge, a palavra segue a mesma: em crise financeira, o objetivo é reduzir ao máximo qualquer gasto. O time não descarta a operação, mas precisaria negociar o método de pagamento.

A contratação é um pedido direto de Dorival Júnior, que comandou Alisson no melhor momento da carreira do volante, no Morumbis, em 2023.

O meio-campista já demonstrou internamente vontade em deixar o clube e aguarda uma resolução entre as partes.

Em um primeiro momento, a intenção do Corinthians era promover uma troca. O UOL mostrou, e o clube enviou uma lista de possíveis moedas de troca ao São Paulo, mas que não se animou com as opções.