SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Rio Open anunciou nesta quarta-feira (21) a lista oficial de jogadores inscritos para o torneio, que acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O italiano Lorenzo Musetti é o único top-10 confirmado no evento. O tenista, neste momento, ocupa a quinta colocação do ranking da ATP.

João Fonseca é o representante brasileiro garantido via ranking. Será a quarta participação do carioca de 19 anos na competição.

O atual bicampeão Sebastian Baez, da Argentina, tentará o tricampeonato consecutivo. Ao todo, o torneio contra com oito integrantes do top-50 do ranking da ATP.

O francês Gael Monfils ganhou um convite da organização para jogar o Rio Open. A chave de simples tem 32 vagas, sendo 23 via ranking, quatro convites, quatro tenistas vindos do qualificatório e um special exempt, reservado para tenistas que não puderem disputar o qualifying por estarem em ação em outro torneio.

VEJA A LISTA

1. Lorenzo Musetti (ITA)

2. Francisco Cerundolo (ARG)

3. Luciano Darderi (ITA)

4. João Fonseca (BRA)

5. Sebastian Baez (ARG)

6. Lorenzo Sonego (ITA)

7. Daniel Altmaier (GER)

8. Camilo Ugo Carabelli (ARG)

9. Alexandre Muller (FRA)

10. Matteo Berrettini (ITA)

11. Tomas Martin Etcheverry (ARG)

12. Damir Dzumhur (BIH)

13. Francisco Comesana (ARG)

14. Pedro Martinez (ESP)

15. Mariano Navone (ARG)

16. Alejandro Tabilo (CHI)

17. Cristian Garin (CHI)

18. Juan Manuel Cerundolo (ARG)

19. Emílio Nava (USA)

20. Laslo Djere (SRB)

21. Carlos Taberner (ESP)

22. Ignacio Buse (PER)

23. Vit Kopriva (CZE)

24. [WC] Gael Monfils (FRA)