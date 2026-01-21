RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Marcia Cazs, diretora geral do Rio Open, acredita que o evento esteja vivendo o melhor momento e salienta que a "Era João Fonseca" é fator importante para isso.

O Rio Open realizou um evento na manhã desta quarta-feira (21), no Shopping Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, para revelar a arte do torneio.

"Celebramos, nesse ano, a 12ª edição e posso dizer que estamos no melhor momento da história do torneio. É um evento cada vez mais consolidado, uma marca cada vez mais consolidada e estamos na Era João Fonseca. É inevitável pensarmos o que vamos ter de grandes momentos pela frente", diz Marcia Cazs, diretora geral do Rio Open.

Cazs ressalta o aumento na demanda por tênis de uma maneira geral, mas aponta que, em dias de jogos do João Fonseca, a busca por ingressos é "um Flamengo x Vasco, um Fla x Flu no Maracanã".

"Esporte é tradição. Os grandes eventos viram marca de sonho graças à tradição que constroem. Olimpíadas, Copa do Mundo, Wimbledon, Roland Garros... A cada ano que passa, o Rio Open vai ganhando peso e se consolidando como evento aspiracional. Acredito muito que essa recorrência, a entrega ano a ano para um evento melhor... Vamos subindo um pouquinho o sarrafo, e isso nos faz acreditar que estamos no melhor momento", afirma.

"Em duas horas, tivemos ingressos esgotados. A demanda por tênis está enorme. Temos um evento consolidado, marcas investindo no tênis, e estamos na Era João Fonseca, esse fenômeno do tênis mundial. Estamos neste esquema 'sold-out' há alguns anos, mas [nos últimos anos] tem mais gente que não conseguiu comprar. E as pessoas procurando mais os dias de João Fonseca. Jogo de João Fonseca é igual a Flamengo x Vasco, Fla x Flu."

Em 2026, o Rio Open vai acontecer durante o Carnaval, mas a coincidência nas datas não gera preocupação à organização do torneio.

Existe um trabalho que fazemos junto à Prefeitura [do Rio de Janeiro] em todos os anos, até porque há blocos antes e depois do Carnaval, e o evento é nesta época. Há um trabalho de mapeamento de blocos para que aconteçam em horários que não atrapalhem o evento. Fora isso, não há preocupação. Vejo tudo com ótimo olhar. Adoro o clima de Carnaval. O Rio de Janeiro, nesta época, é pulsante, uma energia vibrante, única, e acho que essa energia, de alguma forma, passa aos atletas

INSPIRAÇÃO NA CRUZEIRO DO SUL

A arte do pôster oficial do Rio Open, feita pelo artista Marcos Chaves, tem inspiração na constelação Cruzeiro do Sul.

"Esse trabalho tem a ver com uma série de trabalhos que fiz na vida, em que sobreponho imagens para formar uma nova imagem. Para mim, é muito atrativo essa coisa gráfica da quadra de tênis, especialmente pela do Rio ser de saibro. Basicamente, trabalho com a geometria, desoriento essa quadra de tênis, mas volto a orientar usando a posição das bolas, que formam a Cruzeiro do Sul, uma constelação que só pode ser vista no hemisfério sul. Então, para ver essa constelação, o pessoal do norte tem de vir ao Rio de Janeiro."