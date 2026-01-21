RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-tenista André Agassi vai ser o responsável por entregar o troféu ao campeão do Rio Open.

O anúncio foi feito durante evento na manhã desta quarta-feira (21), no Shopping Leblon, zona sul do Rio de Janeiro.

Uma das novidades que queríamos passar é que André Agassi vai ser o responsável por entregar o troféu. Ele vai vir ao Brasil, tem uma relação com o país, com o Guga, e vai estar conosco em ações do torneio. Lui Carvalho, diretor do torneio

É um nome que comprova o prestígio do torneio. A cada ano estamos tentando aumentar o sarrafo, e estamos tentando criar essa tradição de ser um ex-atleta a entregar o troféu. Marcia Cazs, diretora geral

No ano passado, Juan Martín del Potro foi o responsável por entregar o troféu ao campeão.