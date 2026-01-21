SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco acertou a contratação do atacante Brenner, que teve passagem pelo São Paulo e estava na Udinese, da Itália. O jogador é esperado no Rio de Janeiro ainda nesta semana.
O contrato de Brenner com o Vasco vai até 2029. O UOL apurou que o clube carioca não fez loucuras salariais para contar com o atacante de 26 anos.
Para contar com o jogador, o Cruz-maltino desembolsou 5 milhões de euros, cerca de R$ 30 milhões na cotação atual. Os valores serão diluídos ao longo de três anos.
A negociação se arrastava desde o início do mês. O último entrave foi resolvido nesta quarta-feira (21), entre o Vasco e os representantes do atleta.
Brenner foi um pedido de Fernando Diniz, com quem já trabalhou em 2020, quando estava no São Paulo. Na época, o centroavante viveu a melhor fase da carreira.
O jogador pertencia a Udinese, mas estava emprestado ao FC Cincinatti, da MLS. Brenner marcou seis gols e distribuiu uma assistência em dez jogos com a camisa do clube dos Estados Unidos.