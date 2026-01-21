SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense encaminhou a contratação do meia-atacante Jefferson Savarino, do Botafogo. O jogador comunicou o desejo de vestir a camisa do rival, e o Alvinegro o liberou do jogo contra o Volta Redonda, nesta quarta-feira.

REVIRAVOLTAS NA NEGOCIAÇÃO

Savarino já esteve próximo do Fluminense em duas oportunidades, mas, em ambas, o Tricolor não conseguiu fechar acordo com os empresários. Na última vez, o presidente Mattheus Montenegro chegou a afirmar que as negociações estavam encerradas.

Na negociação com Savarino a gente fez uma proposta ao Botafogo. Depois de algumas idas e vindas, o Botafogo aceitou nossa proposta. A gente passou a negociar com jogador. No meio dessa negociação, teve alguns pedidos do jogador e do representante que a gente não aceitou. A negociação foi encerrada tambémMattheus Montenegro, em entrevista coletiva

Dessa vez vai dar acordo. O UOL apurou que Fluminense e Botafogo já trocam documentos para finalizar a negociação, com aval dos representantes de Savarino.

O contrato será de quatro anos. O Botafogo receberá um valor, que ainda não foi revelado, e um jogador da base do Fluminense: o volante Wallace Davi.

O Glorioso não queria negociar Savarino, mas cedeu aos desejos do jogador. O próprio técnico Martín Anselmi já havia afirmado que contava com o venezuelano em 2026. A informação inicial da reviravolta é do ge.

O meia-atacante chegou ao Botafogo em 2024, conquistando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Foram 103 partidas, 20 gols e 19 assistências com a camisa alvinegra.