(UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea martelou, superou uma atuação inspirada do goleiro Gorter e venceu o Pafos por 1 a 0, nesta quarta-feira, em jogo válido pela 7ª e penúltima rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. No Stamford Bridge, Caicedo foi o autor do gol salvador que deixa os ingleses mais próximos de uma vaga direta nas oitavas de final.
Estêvão começou no banco para o Chelsea e entrou no intervalo. Ele teve uma grande chance para marcar quando a partida ainda estava 0 a 0, mas parou no arqueiro rival.
Com o triunfo, o Chelsea salta para o 8º lugar e entra na zona de classificação direta às oitavas de final. Com 13 pontos, o clube inglês passa a depender apenas de si na última rodada para avançar direto.
Já o Pafos estaciona nos seis pontos, na 30ª posição, e precisa vencer para ter chance de ir aos playoffs. O Olympiacos, com oito pontos, é a primeira equipe na zona de classificação.
Ambas as equipes voltam a campo no domingo, por seus campeonato nacionais. O Chelsea encara o Crystal Palace, pelo Inglês, enquanto o Pafos recebe o AEK Larnaca, pelo Cipriota.
Na última rodada da fase de liga da Champions, todos os jogos estão marcados para a próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília). Os Blues terão o Napoli pela frente, e o Pafos medirá forças contra o Slavia Praga.
COMO FOI O JOGO
Controlando o início da partida, o Chelsea teve grande chance com Reece James e gol anulado de Enzo Fernández. O lateral inglês ?jogando como volante? recebeu do argentino na entrada da área e, com espaço, soltou uma bomba que passou zunindo a trave. Um minuto depois, Pedro Neto cruzou na área e Enzo Fernández fez de cabeça, mas o juiz assinalou falta do argentino no defensor do Pafos.
Os mandantes continuaram apostando na bola aérea, enquanto o Pafos assustou e pediu pênalti. Em jogada à la Fernando Diniz, a equipe cipriota trocou passes da defesa até o ataque, e a bola chegou até o brasileiro Jajá, que abriu espaço, chutou com desvio em Reece James e viu a bola bater na trave. Os jogadores do Pafos ficaram reclamando que a mão do lateral inglês estava muito aberta, mas o juiz não marcou pênalti.
O Chelsea respondeu com uma blitz, mas não aproveitou uma chance dupla. Após escanteio, a defesa do Pafos afastou mal, Caicedo dominou dentro da área e mandou um foguete rasteiro que o goleiro Gorter defendeu com o pé. Na sequência, Garnacho cruzou da linha de fundo, e Badiashile cabeceou tirando tinta da trave.
Ainda antes de descer aos vestiários, os donos da casa viram o goleiro Gorter fazer duas defesaças. Na primeira, Caicedo recebeu na entrada da área e acertou um míssil que Gorter conseguiu espalmar. Já nos acréscimos, Delap fez pivô para Caicedo, que rolou para Hato ficar cara a cara com o goleiro e encher o pé, mas Gorter se colocou na frente da bola, que explodiu em seu ombro.
Estêvão foi acionado no início do segundo tempo, e o Chelsea também precisou trocar de goleiro. Jorgensen sentiu lesão e deu lugar a Robert Sánchez, enquanto o brasileiro entrou no lugar de Reece James. E foi de Estêvão a primeira chance dos Blues. Após grande passe de Enzo Fernández, o camisa 41 pegou de primeira e viu Gorter aparecer de novo.
O Chelsea continuou pressionando, e o goleiro rival continuou trabalhando. Aos 14 minutos, Pedro Neto teve espaço na frente da área e chutou de esquerda. A bola ainda desviou na marcação, mas Gorter reagiu rápido para espalmar. Pouco depois, Badiashile deu lindo passe de letra para Estêvão, que passou por um marcardo e, quando ia finalizar, foi travado no último segundo.
O amasso continuou no jogo que virou de ataque contra defesa. Delap fez corta-luz, e a bola chegou em Garnacho, que também foi travado na hora de finalizar. Em seguida, Caicedo arriscou de longe, e Gorter espalmou mais uma.
Depois de muito martelar, o Chelsea conseguiu abrir o placar em escanteio. Pedro Neto cobrou na área e, após desvio na primeira trave, Caicedo apareceu voando e abriu o placar aos 32 minutos.
CHELSEA
Jorgensen (Robert Sánchez); Gusto, Fofana, Badiashile e Hato (Cucurella); Reece James (Estêvão), Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Garnacho (Gittens) e Delap (João Pedro). T.: Liam Rosenior.
PAFOS
Gorter; Sema (Bruno Langa), Luckassen e Pileas; Bruno Felipe, Pêpê, Sunjic e Jajá (Quina); Orsic (Bassouamina), Dragomir (Michael) e Anderson Silva (Dimata). T.: Albert Celades.
Local: Stamford Bridge, em Londres, na InglaterraÁrbitro: Erik Lambrechts (BEL)
Assistentes: Jo de Weirdt (BEL) e Kevin Monteny (BEL)
VAR: Carlos del Cerro Grande (BEL)Gol: Caicedo (32'/2ºT) (CHE)Cartões amarelos: Gittens e Enzo Fernández (CHE); Sema, Sunjic e Orsic (PAF)