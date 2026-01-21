SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona até sofreu com o frio de -7º C em Praga, mas venceu o Slavia por 4 a 2 em um jogo quente, saltou na tabela e deixou o sonho da vaga direta nas oitavas da Champions League mais vivo do que nunca.
Fermín López chamou a responsabilidade e foi herói da equipe espanhola. Depois de os donos da casa abrirem o placar, o meia cravou dois gols em um intervalo de oito minutos e virou a partida.
Lewandowski também atuou como protagonista da partida na Fortuna Arena. O polonês amargou um gol contra ainda no 1º tempo e viu Olmo marcar antes de, finalmente, se redimir e sacramentar a vitória.
O resultado deixou o time de Hansi Flick com 13 pontos e, na 9ª posição, vivo na briga pelo G8 antes da última rodada. Os tchecos, por outro lado, estacionaram nos 3 pontos e, na antepenúltima posição da tabela, não têm chance nem mesmo de alcançar os playoffs das oitavas, que será disputado entre o 9º e o 24º colocado.
Os times jogam encerram a fase de liga na próxima quarta-feira. O Slavia Praga vai ao Chipre encarar o Pafos, enquanto o Barcelona recebe o Copenhague.
COMO FOI O JOGO
O frio de Praga contrastou com o ritmo quente dos minutos iniciais da partida na Fortuna Arena. O primeiro susto foi dos mandantes, que aproveitaram um bote errado de Gerard Martín e erraram o alvo com Chory. O Barça respondeu com Fermín López, mas o meia espanhol também mostrou pontaria descalibrada em chute da entrada da área.
O Slavia abriu o placar aos nove minutos a partir da bola parada. Em escanteio cobrado da direita por Sadilek, o zagueirão Holes desviou de cabeça e Kusej, mesmo desajeitado diante da marcação de Frenkie de Jong, conseguiu evitar a saída da bola pela linha de fundo e cravou o 1 a 0.
Sem controlar as ações diante de um adversário compactado, o Barcelona só reagiu com algum perigo aos 28 minutos. O zagueiro Eric García, com muito espaço, avançou até a intermediária e arriscou de perna direita, obrigando o goleiro Stanek a se esticar e fazer linda defesa.
O lance destravou o ataque espanhol, e o empate veio pouco tempo depois com Fermín López. Raphinha recebeu passe na intermediária e, de letra, acionou Frenkie de Jong, que deu um passe açucarado para o meia. Resultado? O camisa 16 recebeu nas costas da zaga e bateu forte à meta dos donos da casa: 1 a 1.
Fermín López voltou a aparecer e virou o placar pouco antes do intervalo. O jovem de 22 anos recebeu passe lateral de Pedri e, sem qualquer marcador por perto, conseguiu ajeitar o corpo e emendar um belo chute que parou no fundo das redes de Stanek: 2 a 1.
O 1º tempo caminhava para um final feliz para o Barcelona, mas a bola parada voltou a atormentar a vida dos visitantes. Em novo escanteio da direita, Chaloupek deu um leve desvio e Lewandowski, na tentativa de afastar para escanteio, jogou a bola para dentro do gol de Joan García: 2 a 2.
Os espanhóis passaram a apertar o Slavia na etapa final e acabaram premiados aos 18 minutos. Depois de Frenkie de Jong ver um gol anulado por impedimento de Lewandowski, Dani Olmo deixou o banco, substituiu Pedri e mostrou pontaria calibrada: o meia-atacante aproveitou rebatida da defesa, limpou a jogada e acertou o ângulo de Stanek em finalização da entrada da área: 3 a 2.
Lewandowski se redimiu do gol contra na etapa inicial e decretou a vitória do Barça. O polonês recebeu cruzamento de Rashford pela esquerda e até se atrapalhou ao dominar, mas teve tempo para salvar o lance, esticar a perna antes da chegada do goleiro e deixar o placar em 4 a 2 até o apito final.
Local: Fortuna Arena, em Praga (CZE)Árbitro: Chris Kavanagh (ING)
Assistentes: Dan Cook (ING) e Ian Hussin (ING)
VAR: Peter Bankes (ING)Cartões amarelos: Frenkie de Jong (BAR)
Cartões vermelhos: não houveGols: Kusej (SLA), aos 9 min do 1º tempo; Fermín López (BAR), aos 33 min do 1º tempo e aos 41 min do 1º tempo; Lewandowski (contra) (SLA), aos 43 min do 1º tempo; Dani Olmo (BAR), aos 18 min do 2º tempo; Lewandowski (BAR), aos 25 min do 2º tempo
SLAVIA PRAGA
Stanek; Holes (Doudera), Zima e Chaloupek; Moses (Vlcek), Oscar, Sadilek, Provod e Sanyang (Cham); Chory (Schranz) e Kusej (Chytil). T.: Jindrich Trpisovsky
BARCELONA
Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín e Balde (Ronald Araújo); Frenkie de Jong, Pedri (Dani Olmo) e Fermín López (Bernal); Bardghji (Rashford), Raphinha e Lewandowski. T.: Hansi Flick